Una fotografía de ‘Beto’ Coral a bordo del avión en el que será trasladado a Colombia empezó a difundirse este jueves 16 de julio, convirtiéndose en la primera imagen conocida del activista durante el proceso de deportación desde Estados Unidos.

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(Vea también: ‘Beto’ Coral aterrizará en Colombia muy pronto: Estados Unidos confirmó fecha de deportación)

En la imagen, compartida por el periodista Daniel Coronell, se observa a Coral dentro de la aeronave que transporta a 93 colombianos deportados, quienes emprendieron el viaje hacia Bogotá en un vuelo de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC).

La fotografía comenzó a circular poco antes del despegue del avión y rápidamente generó reacciones en redes sociales, debido a la relevancia que ha tenido Coral en el debate político colombiano durante los últimos años.

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Por ahora, las autoridades no han entregado información adicional sobre las circunstancias de la deportación del activista ni sobre los procedimientos que se cumplirán una vez el vuelo aterrice en Colombia.

#ElReporteCoronell Primera imagen de @Betocoralg en el avión que lo trae de vuelta a Colombia con otras decenas de deportados. Pronto más información. pic.twitter.com/acPcNWK7zZ — Daniel Coronell (@DCoronell) July 16, 2026

Además, Caracol Radio también difundió otra imagen antes del abordaje, donde aparece el activista con tapabocas y sin esposas, acompañado por funcionarios de Migración Colombia y de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.