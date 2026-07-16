Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa
El presidente Donald Trump confirmó que fue el dictador fue capturado y extraído desde Venezuela en la madrugada de este 3 de enero.
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Al fondo, deportación (Betty); y en el recuadro, 'Beto' Coral (redes: @Betocoralg)
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El presidente Donald Trump confirmó que fue el dictador fue capturado y extraído desde Venezuela en la madrugada de este 3 de enero.
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