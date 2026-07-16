author
Escrito por:  David Sánchez
Redactor nocturno     Jul 16, 2026 - 8:49 pm

Una fotografía de ‘Beto’ Coral a bordo del avión en el que será trasladado a Colombia empezó a difundirse este jueves 16 de julio, convirtiéndose en la primera imagen conocida del activista durante el proceso de deportación desde Estados Unidos.

(Vea también:  ‘Beto’ Coral aterrizará en Colombia muy pronto: Estados Unidos confirmó fecha de deportación)

En la imagen, compartida por el periodista Daniel Coronell, se observa a Coral dentro de la aeronave que transporta a 93 colombianos deportados, quienes emprendieron el viaje hacia Bogotá en un vuelo de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC).

La fotografía comenzó a circular poco antes del despegue del avión y rápidamente generó reacciones en redes sociales, debido a la relevancia que ha tenido Coral en el debate político colombiano durante los últimos años.

Lee También

Por ahora, las autoridades no han entregado información adicional sobre las circunstancias de la deportación del activista ni sobre los procedimientos que se cumplirán una vez el vuelo aterrice en Colombia.

Además, Caracol Radio también difundió otra imagen antes del abordaje, donde aparece el activista con tapabocas y sin esposas, acompañado por funcionarios de Migración Colombia y de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

'Beto' Coral antes de subir a avión para su deportación (X: @UltimaHoraCR)
'Beto' Coral antes de subir a avión para su deportación (X: @UltimaHoraCR)

¿Por qué deportaron a ‘Beto’ Coral de Estados Unidos?

La deportación de ‘Beto’ Coral se produjo luego de permanecer un mes bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), tras ser detenido el pasado 16 de junio en Arizona.

De acuerdo con la versión de las autoridades estadounidenses, Beto Coral perdió el estatus migratorio que le permitía permanecer legalmente en el país y, por ese motivo, fue incluido en un proceso de deportación, según recogió Semana.

Sin embargo, Coral rechaza esa explicación. El creador de contenido sostiene que desde 2015 residía en Estados Unidos mientras tramitaba una solicitud de asilo político, además de contar con un permiso de trabajo vigente al momento de su captura. Por esa razón, asegura que la decisión obedeció a una persecución política relacionada con su activismo y no a una infracción migratoria.

El caso también desató un choque de versiones entre ambos gobiernos. Mientras el presidente Gustavo Petro afirmó que Coral fue víctima de una persecución política, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) insistió en que la medida respondió exclusivamente a su situación migratoria, al considerar que ya no tenía autorización para permanecer en territorio estadounidense

Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa

El presidente Donald Trump confirmó que fue el dictador fue capturado y extraído desde Venezuela en la madrugada de este 3 de enero.

* Pulzo.com se escribe con Z

LO ÚLTIMO