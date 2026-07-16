El activista colombiano Franklin Humberto ‘Beto’ Coral será deportado este jueves desde Estados Unidos y llegará a Colombia en un vuelo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) junto con otros 92 ciudadanos colombianos expulsados por las autoridades migratorias de ese país.

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De acuerdo con fuentes consultadas, la aeronave despegará desde el aeropuerto de Alexandria, en Estados Unidos, y tiene previsto aterrizar en territorio colombiano durante la noche. Además, trascendió que el presidente Gustavo Petro estaría evaluando asistir al aeropuerto para recibir personalmente al activista, uno de sus simpatizantes más cercanos.

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La salida de Coral de Estados Unidos se produce pese a que mantiene una solicitud de asilo político en curso y contaba con un permiso de trabajo vigente cuando fue detenido, según la organización WOLA (Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos).

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La captura del activista ocurrió pocos días después de participar en una manifestación realizada en Miami contra el entonces candidato presidencial Abelardo De La Espriella, hecho que causó un amplio debate político tanto en Colombia como en Estados Unidos.

Su regreso hará parte de un vuelo en el que serán repatriados en total 93 colombianos sometidos a procesos migratorios por las autoridades estadounidenses.

Desde que se conoció la detención de Coral, el presidente Gustavo Petro ha cuestionado públicamente la actuación de las autoridades estadounidenses y solicitó a la Cancillería intervenir para gestionar su situación.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, el mandatario pidió explicaciones al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el paradero del activista.

“Que le diga al pueblo de Colombia dónde está Beto Coral. Que nos diga si somos compañeros de verdad en la lucha contra el narcotráfico, o solo nos ven como un pueblo inferior para ser utilizables, golpeables y torturizables económica y políticamente en los EE. UU.”, escribió Petro.

El jefe de Estado también recordó que Coral es hijo de un capitán de la Policía asesinado durante la época de la confrontación contra el narcotraficante Pablo Escobar, y aseguró que Colombia ha realizado grandes sacrificios en la lucha contra el narcotráfico.

El presidente colombiano sostuvo que la detención del activista obedecería a razones políticas y señaló que el respaldo que, según él, el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio ha brindado a Abelardo De La Espriella estaría relacionado con el caso.

“Es un preso político en Estados Unidos”, afirmó Petro, quien además aseguró que Coral fue detenido únicamente por sus posiciones políticas y denunció que durante el procedimiento fue separado de su familia.

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El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) indicó que Franklin Humberto ‘Beto’ Coral permanecía en territorio estadounidense de manera irregular tras el vencimiento de su visa, razón por la cual fue vinculado a un proceso administrativo de deportación.

Hasta el momento, las autoridades migratorias de ese país no han informado cambios en esa decisión, por lo que el activista regresará a Colombia en el vuelo previsto para este jueves junto a otros connacionales deportados.

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