La maquinaria de deportaciones masivas de la administración de Donald Trump recibió el espaldarazo jurídico más importante en lo que va de su mandato. El Tribunal de Apelaciones del Circuito de Washington D.C. revivió formalmente el uso generalizado de las llamadas “expedited removals” o deportaciones exprés, una agresiva herramienta legal que faculta a las autoridades migratorias para expulsar de forma expedita a extranjeros indocumentados sin necesidad de concederles una audiencia previa ante un juez de inmigración. La determinación judicial deja sin efecto un bloqueo impuesto en agosto de 2025 por una corte de menor jerarquía y reactiva la pieza central con la que la Casa Blanca pretende alcanzar su ambiciosa meta de expulsar hasta un millón de personas al año.

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El núcleo de la controversia radica en la drástica ampliación territorial y temporal de la medida. Históricamente, este mecanismo de vía rápida se aplicaba casi de forma exclusiva en la franja fronteriza sur contra migrantes recién llegados. Sin embargo, tras el regreso de los republicanos al poder, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) recibió la instrucción de ejecutarla en cualquier rincón de los Estados Unidos. El amparo legal de esta expansión establece que cualquier ciudadano extranjero que no logre demostrar que ha residido de manera continua en el país durante al menos dos años puede ser expulsado de inmediato, un trámite que reduce procesos que antes tardaban años en las colapsadas cortes a una resolución administrativa de pocas horas o días.

Lo que ha encendido las alarmas entre las organizaciones defensoras de derechos humanos es el “blindaje” que el tribunal otorgó a la actuación de los agentes federales. Según el fallo mayoritario, el Gobierno no tiene la obligación legal de informar a los detenidos sobre su derecho a frenar la expulsión demostrando su arraigo de dos años. En términos prácticos, la responsabilidad de conocer la ley y levantar la mano recae totalmente sobre el arrestado. La corte dictaminó que el aparato estatal solo debe proveer una “oportunidad razonable” para exhibir evidencias si el ciudadano la solicita, un concepto ambiguo que la guía interna de ICE define simplemente como un tiempo “breve”, delegando un poder discrecional inmenso en cada oficial de migración.

Ante el riesgo inminente de que las detenciones en el interior del país escalen a expulsiones automatizadas, bufetes de abogados y plataformas comunitarias sugieren que los inmigrantes en condición irregular porten o tengan acceso digital inmediato a carpetas probatorias. Los elementos válidos ante ICE para certificar más de 24 meses de permanencia continua son:

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Tipo de Evidencia Documentos Admitidos Observaciones Técnicas Financiera y Laboral Declaraciones de impuestos (Tax Returns), estados de cuenta bancarios, desprendibles de pago. Deben cubrir un hilo cronológico sin interrupciones severas. Residencial Contratos de arrendamiento vigentes y antiguos, recibos de servicios públicos (agua, luz, internet). Es indispensable que figure el nombre del interesado y la fecha visible. Institucional Registros escolares de los hijos, historiales médicos detallados, certificaciones de iglesias o gremios. Sirven para constatar la interacción constante con el entorno social local.

El ala disidente del tribunal de apelaciones, liderada por el juez Robert Wilkins, advirtió con severidad que la reactivación de esta medida en ciudades dormitorio y centros de trabajo —lejos de los filtros de control fronterizo— incrementará exponencialmente el peligro de ejecutar deportaciones erróneas, afectando incluso a residentes de larga data con familias mixtas o procesos de regularización en trámite. A pesar de las advertencias del bloque demócrata y los activistas, el Departamento de Seguridad Nacional celebró el veredicto como una victoria histórica, asegurando que el Ejecutivo simplemente está haciendo uso de las facultades extraordinarias que el Congreso de la Unión le otorgó para salvaguardar la soberanía territorial.

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