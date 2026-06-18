En Times Square, uno de los sitios más concurridos y visitados de Nueva York, se vivieron momentos de pánico durante este 18 de junio cuando reportaron un tiroteo en medio de la celebración por el campeonato de los Knicks.

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De acuerdo con información divulgada por el medio local Hindustan Times, el hecho ocurrió pocos minutos después de que concluyeran los festejos deportivos. La situación provocó escenas de angustia entre turistas, residentes y aficionados que aún permanecían en el lugar acompañando las celebraciones del equipo neoyorquino.

Asimismo, en redes sociales comenzaron a circular videos e imágenes que muestran a decenas de personas corriendo para ponerse a salvo, mientras otros buscaban refugio en establecimientos cercanos. Las grabaciones reflejaron la tensión que se apoderó de este emblemático sector de Manhattan tras escucharse las detonaciones.

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El Departamento de Policía de Nueva York confirmó que una persona resultó herida durante el incidente. Además, indicaron que un sospechoso fue detenido en las inmediaciones del lugar donde se registraron los disparos. Hasta el momento, continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del caso y determinar los motivos detrás de este hecho que alteró una jornada de celebración en la ciudad.

🇺🇸: Shots fired near 42nd Street and Broadway in Times Square, New York City According to NYPD reports and eyewitness accounts, gunfire caused panic with crowds scattering. A suspect was quickly arrested, and a firearm was recovered at the scene. No injuries have been confirmed… pic.twitter.com/3Pbgnybtx1 — World In Last 24hr (@world24x7hr) June 18, 2026

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