Un operativo de la Policía Metropolitana de Bogotá terminó con la captura de cuatro personas luego de que se registraran disparos al aire durante una caravana fúnebre que se movilizaba por el corredor de la avenida Primero de Mayo.

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El procedimiento, que quedó registrado en video, se desarrolló tras la rápida reacción de las autoridades, alertadas por las detonaciones que se escucharon en medio del recorrido.

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Según la información entregada por la Policía de Bogotá, uniformados acudieron al lugar tras recibir reportes sobre varias personas que presuntamente estaban realizando disparos al aire durante la caravana. Una vez en el sitio, los agentes iniciaron labores de verificación y requisa a los vehículos que hacían parte del cortejo fúnebre.

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Según ‘Gatonoticias’, durante el procedimiento, uno de los hombres involucrados habría arrojado un arma de fuego e intentado escapar para evadir a las autoridades.

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La fuga, sin embargo, duró pocos minutos. Gracias al apoyo de las cámaras de videovigilancia del sistema C4 de Bogotá, las autoridades lograron rastrear los movimientos del sospechoso y ubicarlo rápidamente. Las imágenes captadas por el sistema de monitoreo fueron fundamentales para coordinar la reacción policial y concretar la captura.

De acuerdo con el reporte oficial, durante el procedimiento otras personas intentaron obstaculizar la labor de los uniformados e incluso habrían agredido a algunos policías que participaban en el operativo.

Pese a estas acciones, las autoridades lograron controlar la situación y continuar con las diligencias correspondientes. Como resultado, cuatro personas fueron capturadas y puestas a disposición de las autoridades competentes.

Los detenidos deberán responder ante la justicia por los presuntos delitos de tráfico, fabricación o porte de armas de fuego y violencia contra servidor público.

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La Policía destacó que el caso evidencia la importancia de las herramientas tecnológicas utilizadas para fortalecer las labores de prevención, vigilancia y reacción en la capital. Actualmente, Bogotá cuenta con una amplia red de cámaras de seguridad que apoyan el seguimiento de hechos delictivos y facilitan la identificación de los responsables.

Las autoridades continúan adelantando las investigaciones para establecer todos los detalles de lo ocurrido y determinar la procedencia del arma incautada.

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