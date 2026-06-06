Dos integrantes de la Policía murieron en medio de lo que habría sido un fuego amigo registrado en Medellín en la noche del viernes 5 de junio. Las víctimas fueron identificadas como Yuli Milena Giraldo Morales, de 38 años, y John Alexander Zapata Vásquez, de 26 años, quienes fallecieron luego de resultar heridos con arma de fuego.

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Los hechos ocurrieron en el barrio Lorena, ubicado en la comuna 11 de Medellín (Laureles-Estadio) en medio de un reporte a la línea de emergencias 123 por un vehículo robado, lo que activó la respuesta de unidades policiales.

Qué se sabe sobre los policías que fallecieron en la balacera de Medellín

Según información extraoficial, al lugar habrían llegado la subintendente Yuli Milena Giraldo y el patrullero John Alexander Zapata vestidos de civil en un operativo para recuperar el vehículo, pero en la zona también se encontraría un intendente jefe adscrito al Grupo de Protección a Personas de la misma unidad. Al parecer, habría confundido a Giraldo y Zapata con delincuentes, por lo que disparó contra ellos con su arma de fuego.

La Unidad Investigativa del CTI, en coordinación con la Fiscalía, adelantó la inspección técnica de los cuerpos de los dos uniformados. Aunque ambos fueron trasladados inicialmente a un centro asistencial para recibir atención médica, la gravedad de las heridas impidió que sobrevivieran. Las acciones desplegadas luego de la balacera permitieron la captura de tres personas.

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Será la Fiscalía la encargada de establecer la participación de cada uno de los capturados y determinar si existen más personas involucradas en el hecho. Los investigadores también buscan reconstruir lo ocurrido durante los minutos previos al ataque para esclarecer completamente el caso.

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