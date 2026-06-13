Varias grabaciones captaron los instantes de tensión que se vivieron en el norte de Bogotá luego de un ataque sicarial ocurrido cerca de la estación Calle 142 de Transmilenio, en el barrio Prado Pinzón. El hecho dejó dos personas muertas y una más herida, mientras los responsables lograron escapar.

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En los videos se observa la confusión que se apoderó del sector tras las detonaciones. Testigos corrieron para ponerse a salvo mientras algunos intentaban entender qué había ocurrido en inmediaciones de la Autopista Norte.

De acuerdo las imágenes divulgadas por City TV, varios hombres armados llegaron al lugar y dispararon contra una de las víctimas. Segundos después se produjo un intercambio de disparos cuando una persona que se encontraba en el sector reaccionó con un arma de fuego.

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Las grabaciones muestran movimientos apresurados de quienes estaban cerca del lugar, así como la fuga de los responsables, que abandonaron la zona a bordo de una motocicleta antes de la llegada de las autoridades.

El material audiovisual ahora hace parte de la investigación que busca establecer la identidad de los atacantes y reconstruir con precisión la secuencia de los hechos.

Qué dijo la Policía sobre ataque sicarial cerca de estación de Transmilenio

La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó que el hecho es investigado como un caso de sicariato y entregó detalles sobre la secuencia de disparos que quedó registrada en videos de seguridad.

Según la información preliminar, los atacantes llegaron hasta el lugar para cometer el homicidio y, cuando intentaban escapar, una persona que se encontraba en el sector respondió con un arma de fuego. Esa reacción desencadenó un intercambio de disparos que terminó afectando a terceros.

Las autoridades señalaron que uno de los proyectiles alcanzó a un ciudadano que transitaba por la zona en ese momento. Aunque fue trasladado a un centro médico, falleció poco después debido a la gravedad de las heridas.

Además, otra persona resultó lesionada en una pierna y recibió atención especializada. De acuerdo con el reporte oficial, su estado de salud no reviste gravedad.

“Lastimosamente, impacta a una persona, a un tercero que se encontraba pasando por el sitio (…) esa persona es lesionada y también trasladada a un centro asistencial”, explicó Julio Botero, comandante de la Estación de Policía Suba, según recogió El Tiempo.

Frente a la búsqueda de los responsables, el uniformado indicó que ya fueron activados los equipos de inteligencia e investigación judicial para avanzar en su identificación. “La Policía dispuso de las capacidades de investigación criminal e inteligencia con el fin de identificar y determinar a las personas que causaron estos hechos”, aseguró el uniformado.

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