Hubo alarma en el norte de Bogotá por una balacera que dejó a dos personas sin vida. Los hechos ocurrieron sobre la tarde de este viernes 12 de junio en un sicariato, según lo recopilado por la Policía Metropolitana.

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De acuerdo con las autoridades, el ataque armado se presentó sobre la 1:30 de la tarde en inmediaciones de la estación Calle 142 de Transmilenio, en el barrio Prado Pinzón de la localidad de Suba. Allí, sicarios arribaron cerca de la Autopista Norte y asesinaron a sangre fría a un hombre.

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Luego de que abrieron fuego, un ciudadano se percató de la situación y sacó su arma de fuego para neutralizar a los otros pistoleros, lo que desató una balacera en la que un civil que caminaba por el lugar fue herido de gravedad. La persona fue trasladada inmediatamente a un centro asistencial, donde falleció debido a la gravedad de las heridas.

En cuestión de segundos, una de las personas que se encontraba en el lugar reaccionó y accionó un arma de fuego en contra de los sicarios, según informó El Tiempo. El mismo diario agregó que fue en ese intercambio de disparos que un habitante que se movilizaba por el sector resultó herido de gravedad y pese a ser llevado a un hospital, se confirmó su deceso al poco tiempo.

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Por su parte, otro ciudadano que transitaba en inmediaciones de la estación fue herido en una pierna y fue trasladado a un hospital. De acuerdo con el periódico citado, está fuera de peligro.

“Lastimosamente impacta a una persona, a un tercero que se encontraba pasando por el sitio (…) esa persona es lesionada y también trasladada a un centro asistencial”, dijo a El Tiempo Julio Botero, comandante de la Estación de Policía Suba.

Por su parte, los delincuentes resultaron ilesos y huyeron en una moto; su paradero sigue siendo un misterio. Además, la estación Calle 142 estuvo cerrada mientras las autoridades acordonaban la zona, inspeccionaban los cuerpos de las víctimas y recopilaban todo material probatorio. Transmilenio confirmó la reapertura de esos vagones casi cuatro horas después del incidente.

⏰ #TMAhora (5:23 p. m.)#Actualización 📍Estación Calle 142: ✅ Finaliza el procedimiento de la Policía. A la hora habilitamos en su totalidad la estación Calle 142 y la flota retoma su operación habitual. pic.twitter.com/lw8xZ1V7Ts — TransMilenio (@TransMilenio) June 12, 2026

Por el momento, El Tiempo recalcó que aún no se han confirmado las identidades de las víctimas mortales. Tampoco se han detallado pistas claves para dar con el paradero de los sicarios y los motivos detrás del ataque.

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