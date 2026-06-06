Un nuevo avance tuvo el proceso por el asesinato de Fredy Santiago Guzmán, estudiante de 19 años de Uniminuto que murió luego de ser atacado durante un intento de robo en una estación de Transmilenio en Bogotá. La Fiscalía General logró la judicialización de Kevin Leonardo Naranjo Lemus, señalado de participar en los hechos ocurridos el pasado 15 de abril en la estación Minuto de Dios.

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Las investigaciones permitieron establecer que Naranjo Lemus habría tenido una función clave dentro del plan ejecutado por los presuntos delincuentes. Aunque no sería quien atacó directamente a la víctima, la Fiscalía sostiene que facilitó la huida de los demás involucrados después del asalto que terminó en tragedia.

Qué papel habría tenido el segundo capturado en el crimen de Fredy Santiago Guzmán

Los elementos recopilados por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) indican que Fredy Santiago Guzmán esperaba un articulado para regresar a su casa cuando fue interceptado por al menos tres personas que intentaron quitarle su celular. Durante el robo, el joven recibió una herida con arma cortopunzante que le causó la muerte.

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Kevin Leonardo Naranjo Lemus, señalado de participar en el crimen de un estudiante universitario el pasado 15 de abril, durante un hurto ocurrido en la estación Minuto de Dios de TransMilenio, en el occidente de Bogotá, fue judicializado y recibió medida de aseguramiento en… pic.twitter.com/xJKk1AjBGx — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) June 5, 2026

La Fiscalía explicó que Naranjo Lemus habría detenido un bus articulado del sistema para favorecer el escape del grupo. Esa actuación se convirtió en una de las principales pruebas presentadas por el ente acusador durante las audiencias de judicialización.

Una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá presentó una reconstrucción de los hechos basada en grabaciones de cámaras de seguridad y testimonios. La funcionaria sostuvo que la presencia de los sospechosos en la estación no fue casual y que existía una coordinación previa entre los participantes para cometer el hurto y asegurar la salida del lugar.

Durante la audiencia la investigadora indicó que Naranjo Lemus sería uno de los tres hombres que ingresaron a la estación entre las 9:30 y las 10:00 de la noche del 15 de abril. Además, aseguró que cada integrante del grupo tenía una tarea específica dentro del presunto plan criminal.

La Fiscalía identificó como autor material de la puñalada a Harold Figueroa Ballén, quien ya había sido procesado por este caso. En la exposición del ente acusador se afirmó que, tras la agresión, los implicados escaparon a bordo del articulado M1511, cuyas puertas habrían permanecido abiertas por intervención de Naranjo Lemus para facilitar la huida.

Aunque no aceptó los cargos de homicidio y hurto calificado en grado de tentativa, un juez ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra el capturado. Mientras tanto, las autoridades continúan la búsqueda de un tercer implicado.

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