Varias novedades en transporte público de Bogotá están dando de qué hablar, entre ellas, la llegada de las sillas aguamarina en los nuevos buses eléctricos de Transmilenio.

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Según la Alcaldía Mayor, la idea es sencilla, pero clave: reconocer a quienes también cargan peso todos los días, pero no siempre se ven. Es decir, las personas cuidadoras que acompañan a niños, adultos mayores o ciudadanos con alguna condición de salud o discapacidad durante sus trayectos.

Hasta ahora, el sistema manejaba dos colores conocidos: las sillas rojas de uso general y las azules para población prioritaria. Pero con la nueva flota aparece un tercer color que busca abrir un espacio específico para quienes cumplen labores de cuidado dentro del sistema.

Será entre 2026 y 2027 cuando llegarán 711 buses eléctricos nuevos para el SITP y Transmilenio. De esos, 68 ya hacen parte de Transmizonal y son los primeros en incorporar esta nueva categoría de asientos.

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“Estas sillas son un espacio preferencial para personas cuidadoras”, explicó la entidad, aclarando que no es un asiento cualquiera, sino uno pensado para quienes viajan acompañando o asistiendo a otra persona durante el recorrido.

La gerente de TransMilenio, María Fernanda Ortiz, aseguró que esta medida hace parte de una transformación más amplia del sistema, enfocada en hacerlo más moderno, inclusivo y adaptado a las necesidades reales de la ciudad.

Qué novedades traerá la nueva flota eléctrica de Transmilenio en Bogotá

Además de las sillas aguamarina, los nuevos buses eléctricos traerán wifi, puertos USB, cámaras de seguridad, botones de pánico, espacios para sillas de ruedas, coches de bebé, animales de asistencia y pantallas informativas.

En materia de movilidad sostenible, la Alcaldía también destacó que los buses eléctricos reducirán el ruido en la operación y mejorarán las condiciones de trabajo de los conductores, al disminuir la fatiga y el calor en las cabinas.

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