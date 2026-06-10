Dos hombres fueron asesinados a tiros en el barrio Verbenal, localidad de Usaquén, en un ataque que es investigado por las autoridades y que ocurrió a pocos metros de una cicloruta del norte de Bogotá.

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Según informó el periodista ‘Gato’ Gómez de Olímpica Stereo, el crimen se registró en inmediaciones de la carrera 18A con calle 187. Las víctimas caminaban por el sector cuando fueron sorprendidas por un hombre armado que se movilizaba a pie.

Aunque intentaron escapar para evitar el ataque, ambos terminaron alcanzados por los disparos en una zona boscosa cercana. El responsable logró huir antes de la llegada de las autoridades.

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Las primeras versiones recopiladas en el lugar indican que las víctimas advirtieron la presencia de su agresor y comenzaron a correr para alejarse de él.

Sin embargo, el atacante continuó siguiéndolos y disparó en varias oportunidades. Los hombres cayeron en una zona con vegetación ubicada cerca del corredor peatonal y de la cicloruta que atraviesa este sector de la localidad.

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De manera preliminar, se conoció que uno de los fallecidos tendría aproximadamente 25 años y el otro alrededor de 35. Hasta el momento no han sido identificados oficialmente por las autoridades.

El hecho causó alarma entre los residentes de la zona debido a que ocurrió en un lugar frecuentado por peatones y deportistas.

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