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Escrito por:  Fabián Ramírez
Subeditor     Jun 18, 2026 - 5:40 am

Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa

El presidente Donald Trump confirmó que fue el dictador fue capturado y extraído desde Venezuela en la madrugada de este 3 de enero.

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