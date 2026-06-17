Una familia colombiana atraviesa momentos de angustia luego de que se confirmara la muerte de Alba Lucía Castañeda Torres, una joven de 21 años que fue asesinada en México junto a un hombre identificado como Iván Nieto Luque, de 45 años, quien sería su pareja.

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De acuerdo con información difundida por Milenio, las víctimas fueron atacadas por hombres armados que se movilizaban en motocicleta el pasado 8 de junio. El hecho ocurrió en la colonia Guerrero, un sector cercano a Tepito, una de las zonas más conocidas de la capital mexicana.

Las primeras versiones indican que los agresores interceptaron a la pareja y abrieron fuego en repetidas ocasiones antes de huir del lugar. La emergencia movilizó a unidades de la policía y servicios de atención médica, pero ambas víctimas fallecieron como consecuencia de las heridas sufridas.

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“Varios hombres armados, sin mediar palabra le dispararon … según tengo entendido llegaron en dos motos“, indicó José Castañeda, padre de la víctima, según recogió El Tiempo.

Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para establecer los móviles del crimen y dar con el paradero de los responsables. Hasta el momento, no se han revelado detalles sobre posibles capturas relacionadas con el caso.

Familia de Alba Castañeda pide ayuda para traer el cuerpo a Colombia

Además del dolor por la pérdida, los familiares de la joven enfrentan ahora el desafío de reunir los recursos necesarios para repatriar sus restos. Según Castañeda, su hija viajó desde Colombia el 6 de junio.

Según informó el rotativo, sus allegados solicitaron apoyo para adelantar los trámites requeridos y lograr que el cuerpo pueda ser trasladado a Colombia, un proceso que suele implicar procedimientos consulares y costos elevados cuando el fallecimiento ocurre en el exterior.

La situación despierta la solidaridad entre amigos y conocidos de la víctima, quienes han difundido mensajes para respaldar a la familia en medio de las gestiones que adelantan ante las autoridades de ambos países.

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