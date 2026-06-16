El actor Jorge Blanco, recordado por su papel de ‘León Vargas’ en la serie mexicana Violetta, y su esposa Stephie Caire anunciaron la pérdida del bebé que venía en camino.

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La pareja había revelado en abril que se encontraba esperando a su primer hijo. En aquel momento, ambos expresaron la ilusión con la que recibían la noticia y compartieron con sus seguidores una publicación dedicada al bebé que venía en camino.

A través de sus redes sociales, confirmaron que el embarazo no continuó y dedicaron unas sentidas palabras a su hijo. Junto a las imágenes, en las que aparecen abrazados frente al mar, expresaron el profundo impacto que dejó la experiencia en sus vidas.

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“Bebé, aunque no te hayas podido quedar a nuestro lado de la manera que pensábamos, vives siempre con y en nosotros. Seguiremos aprendiendo de ti, celebrándote y amándote cada segundo, eternamente”, escribieron en uno de los fragmentos más emotivos del mensaje.

Los artistas también agradecieron las muestras de apoyo recibidas y pidieron respeto por el proceso que atraviesan. Aunque continuarán cumpliendo algunos compromisos profesionales, señalaron que prefieren llevar este momento con discreción y privacidad.

“Es difícil entender, pero sabemos que viniste a iluminarnos el alma y la existencia y que cumpliste tu misión muy rápido. Nos cambiaste la vida para siempre y te agradecemos profundamente habernos elegido tus papis. Ahora somos papás de un angelito que es nuestro orgullo y motivación”, agregaron.

¿Quién es Jorge Blanco?

Jorge Blanco es un actor y cantante mexicano que alcanzó reconocimiento internacional gracias a su interpretación de León Vargas en la serie juvenil Violetta. Además de su trayectoria en televisión, también ha desarrollado una carrera musical y ha participado en distintos proyectos vinculados a Disney.

Desde 2007 mantiene una relación con Stephie Caire, a quien conoció durante su participación en el programa High School Musical: La Selección. La pareja consolidó su relación a lo largo de los años y recientemente había compartido la noticia de que esperaba a su primer hijo.

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