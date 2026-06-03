El caso de Mía Cataleya, la bebé de seis meses cuya muerte conmocionó a El Espinal, dio un nuevo giro luego de conocerse los resultados preliminares de Medicina Legal sobre las causas de su fallecimiento.

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(Vea también: Capturan a madre de Mía Cataleya, bebé que murió tras abuso y graves lesiones en Tolima

De acuerdo con la información proporcionada por El Tiempo, los análisis forenses descartaron que la muerte de la menor estuviera asociada directamente con una agresión sexual, una de las hipótesis que surgió en los primeros momentos de la investigación y que despertó indignación en todo el país.

La menor ingresó a un centro asistencial con múltiples lesiones que alertaron al personal médico y motivaron la activación de los protocolos de protección infantil. En medio de la atención, las autoridades iniciaron una investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar quiénes estarían involucrados en los hechos.

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Desde que se conoció el caso, distintas versiones circularon sobre las circunstancias que rodearon la muerte de la bebé. No obstante, los nuevos hallazgos forenses llevaron a los investigadores a ajustar algunas de las líneas de indagación que se manejaban inicialmente.

¿De qué murió Mía Cataleya, según Medicina Legal?

Según el dictamen conocido por las autoridades, Mía Cataleya falleció a causa de una neumonía que se agravó debido al deterioro de su estado de salud y a la falta de atención oportuna.

De acuerdo con la información divulgada por El Tiempo, los hallazgos de Medicina Legal apuntan a que las complicaciones respiratorias fueron determinantes en el fallecimiento de la menor, por esta razón fue capturada la madre de la menor “e imputada por el delito de homicidio agravado en la modalidad de comisión por omisión en dolo eventual”, de acuerdo con Fiscalía.

Sin embargo, las autoridades mantienen abiertas otras líneas de investigación para establecer las circunstancias que rodearon el caso y determinar posibles responsabilidades.

Los resultados del análisis forense se suman a las pruebas y testimonios recopilados por la Fiscalía General de la Nación, entidad que continúa adelantando las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido con la bebé en El Espinal, Tolima.

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