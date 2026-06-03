La Fiscalía capturó en El Espinal (Tolima) a la madre de Mía Cataleya Ramírez López, la bebé de seis meses que murió el pasado 27 de mayo luego de sufrir abuso y múltiples lesiones físicas.

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Según informó el ente acusador, la mujer fue detenida como parte de la investigación que busca esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte de la menor, un caso que causó conmoción en el país.

Tras la captura, un fiscal le imputó el delito de homicidio agravado en la modalidad de dolo eventual. La decisión se conoce días después de que las autoridades avanzaran en la recolección de pruebas relacionadas con el fallecimiento de la bebé.

Mía Cataleya había sido ingresada a un centro asistencial con graves afectaciones físicas y señales de abuso. Pese a los esfuerzos médicos, la menor falleció debido a la gravedad de las lesiones.

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Las autoridades continúan con las investigaciones para establecer las responsabilidades de todas las personas que habrían estado involucradas en los hechos.

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