El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses completó el proceso de identificación de los cuerpos rescatados tras los violentos enfrentamientos ocurridos el pasado 27 de mayo en la zona rural de San José del Guaviare, específicamente en el sector conocido como Barranco Colorado. El trágico balance de este combate criminal entre las estructuras disidentes de las Farc al mando de alias Iván Mordisco y de alias Calarcá dejó al descubierto una masacre que incluyó a 10 menores de edad reclutados ilícitamente, de los cuales cinco tenían apenas 15 años de edad.

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Dentro del proceso de necropsia y cotejo forense, los peritos revelaron un impactante detalle: una de las víctimas mortales era familiar directo de los cuatro menores indígenas que conmovieron al país al sobrevivir semanas perdidos en la selva del Guaviare. Se trata de Daniela Mucutuy Valencia, quien recientemente había cumplido los 18 años de edad. Los registros indican que cuando ocurrió la emergencia y posterior rescate de sus primos, ella tenía 15 años y, a pesar del enorme escándalo mediático que rodeó a su núcleo familiar, se quedó sin la protección del Estado, lo que facilitó su reclutamiento forzado por parte del grupo guerrillero.

La suerte de Daniela fue radicalmente distinta a la de sus primos sobrevivientes. La joven terminó sometida por las disidencias, obligada a enfrentar a otros grupos criminales y a entregar su vida a una banda dedicada al narcotráfico, lejos del amparo de sus seres queridos y de las instituciones estatales. En total, la sede de Medicina Legal recibió 48 cuerpos provenientes de la zona de los combates para establecer formalmente las causas de los decesos.

El más reciente reporte oficial del instituto forense confirmó que ha culminado con éxito el abordaje e identificación de 43 de los 48 cadáveres recuperados. El análisis técnico detalló que, entre las víctimas identificadas, 39 corresponden al sexo masculino y 9 al sexo femenino, confirmando además que dentro de este grupo se encontraban 11 menores de edad (8 niños y 3 niñas).

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Las conclusiones forenses determinaron de manera unánime que todas las personas fallecieron en medio del combate con armas de fuego, presentando impactos de bala en distintas partes del cuerpo, por lo que se catalogó formalmente como una muerte violenta de tipo homicidio.