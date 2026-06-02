La Unidad Nacional de Protección (UNP) enfrenta una preocupante situación de seguridad que va más allá de la protección de líderes sociales, políticos y personas en riesgo. Según reveló El Tiempo, entre 2022 y lo corrido de 2026 han sido robadas al menos 157 camionetas blindadas y 225 armas de fuego vinculadas a los esquemas de protección de la entidad, una cifra que refleja el creciente interés de los grupos armados ilegales por estos activos.

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De acuerdo con el medio citado, los vehículos blindados de la UNP se han convertido en un objetivo estratégico para organizaciones ilegales que delinquen en varias regiones del país. Estas camionetas, cuyo valor puede superar los 500 millones de pesos debido a sus características de seguridad, son utilizadas para transportar personas con altos niveles de amenaza y cuentan con capacidades especiales de resistencia ante ataques armados.

Grupos armados ya no buscan atacar protegidos, sino quedarse con los carros de la UNP

Uno de los hallazgos más llamativos es que el propósito de muchos de estos ataques ha cambiado. Según explicó Miguel Ángel Quiroga, director de Protección de la UNP, los grupos armados ya no buscan necesariamente atentar contra las personas protegidas, sino apropiarse de las camionetas y del armamento para fortalecer sus capacidades logísticas.

Según relató Quiroga al diario, esta problemática se concentra especialmente en departamentos como Arauca, Norte de Santander y Cauca, donde las estructuras armadas mantienen presencia sobre corredores estratégicos. “Los grupos salen a las vías, identifican fácilmente los vehículos de la entidad, obligan a detenerse y terminan llevándose las camionetas”, aseguró el funcionario.

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La entidad también reportó el robo de 1.148 chaquetas oficiales con logotipos de la UNP que fueron sustraídas de las instalaciones de una empresa contratista en Bogotá. El caso encendió las alarmas por los riesgos de suplantación de funcionarios y escoltas mediante el uso indebido de estas prendas institucionales.

Además, el medio recordó que el pasado 14 de abril fueron robadas tres camionetas de la UNP en menos de 24 horas en Norte de Santander, en hechos atribuidos a disidencias de las Farc. Semanas después, el 17 de mayo, hombres armados interceptaron y se llevaron otro vehículo asignado a la Guardia Indígena Regional del Cauca.

En respuesta a esta situación, la UNP dio a conocer que trabaja en un sistema tecnológico para mejorar el monitoreo y control de los vehículos vinculados a los esquemas de protección. Aunque la iniciativa ha despertado cuestionamientos por posibles afectaciones a la privacidad de los protegidos, la entidad sostiene que el objetivo es reducir irregularidades y evitar nuevos robos de activos.

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