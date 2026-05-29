Una situación crítica se presentó en el departamento de Caquetá luego de que se registrara un cruce de disparos entre tropas del Ejército Nacional y escoltas de la Unidad Nacional de Protección (UNP) sobre la Ruta Nacional 65, en el tramo que conecta a los municipios de El Paujil y El Doncello.

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De acuerdo con la información proporcionada por Caracol Radio, el incidente ocurrió después de que habitantes de la zona alertaran sobre la supuesta presencia de hombres armados movilizándose por ese corredor vial. Ante el reporte, unidades del Ejército desplegaron operaciones de verificación y control en el sector.

“En desarrollo de las operaciones de control territorial se presentó un intercambio de disparos con los ocupantes de un esquema de seguridad que posteriormente manifestó pertenecer a la Unidad Nacional de Protección (UNP)”, indicó el Ejército en un comunicado.

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En medio de los procedimientos, los uniformados se encontraron con un grupo de escoltas de la UNP y, por causas que todavía son materia de investigación, se produjo un intercambio de disparos que generó alarma entre conductores y comunidades cercanas.

#ComunicaciónOficial | Tropas de la #Brigada12 del @Ejercito_Div6 reaccionaron de manera inmediata ante el reporte de la comunidad sobre la presencia de hombres armados movilizándose sin identificación visible sobre la Ruta Nacional 65, entre El Paujil y El Doncello, #Caquetá.… pic.twitter.com/ECzizurLcc — Ejército Nacional de Colombia (@COL_EJERCITO) May 29, 2026

Hasta el momento, las autoridades no reportan personas muertas ni heridas por estos hechos. Sin embargo, el caso provocó preocupación debido a las condiciones de seguridad que se mantienen en varias zonas del departamento de Caquetá por la presencia de grupos armados ilegales.

Tanto el Ejército Nacional como la Unidad Nacional de Protección adelantan verificaciones internas para establecer cómo ocurrió el incidente y esclarecer si existieron fallas de identificación o comunicación durante el operativo desarrollado en la vía entre El Paujil y El Doncello.

Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades pidieron calma a la población y señalaron que continúan las labores de seguridad y control sobre este corredor vial del sur del país.

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