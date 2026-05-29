La muerte de Mía Cataleya Ramírez López, bebé de seis meses que falleció en El Espinal (Tolima), luego de ingresar a un centro médico con graves lesiones y presuntos signos de abuso sexual, sigue causando conmoción en el país.

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(Vea también: Velatón en Tolima por muerte de Mía, bebé víctima de abuso; Defensoría del Pueblo se pronunció)

En las últimas horas, el caso volvió a provocar tensión después de que se registrara un intento de linchamiento contra el padre biológico de la menor. Un grupo de ciudadanos quiso linchar al hombre, situación que obligó la intervención de la Policía Nacional y uniformados lo retiraron esposado del lugar.

Luego de lo ocurrido, comenzaron a circular en redes sociales versiones sobre una supuesta captura relacionada con el caso, lo que provocó confusión entre habitantes del municipio.

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Al parecer, el malentendido surgió luego de que versiones preliminares señalaran al padrastro de la menor, conocido como alias ‘El Flaco’, quien mantenía una relación sentimental con la madre de la víctima.

Alcalde de El Espinal desmintió captura en caso de Mía Cataleya Ramírez

Frente a esto, el alcalde de El Espinal, Wilson Gutiérrez, aclaró públicamente que el hombre no fue detenido y aseguró que actualmente no existe una orden judicial en su contra por la muerte de la bebé.

El mandatario insistió además en el llamado a no tomar justicia por mano propia y permitir que las autoridades judiciales adelanten las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido con Mía Kathaleya.

El alcalde de El Espinal, Tolima, Wilson Gutiérrez, desmintió que el padre de la bebé Mía Kataleya, quien murió tras una agresión sexual, haya sido capturado en inmediaciones de una universidad, como se difundió en redes sociales. Señaló que no existe orden de captura por el… pic.twitter.com/7NQ8FmBNRS — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) May 29, 2026

Cabe recordar que la administración distrital de ese municipio anunció una recompensa de hasta 10 millones de pesos para quien entregue información que permita avanzar en la identificación de los responsables.

Mientras tanto, la Fiscalía y unidades de Policía Judicial continúan recopilando pruebas y testimonios para establecer qué ocurrió antes del ingreso de la bebé al centro asistencial y determinar posibles responsabilidades dentro del proceso.

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