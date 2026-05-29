Luego de que se conociera la muerte de Mía Cataleya Ramírez López, bebé de seis meses, la comunidad del Espinal (Tolima) no solo hace movilizaciones pidiendo justicia, sino que intentó linchar al papá de la menor.

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(Vea también: Velatón en Tolima por muerte de Mía, bebé víctima de abuso; Defensoría del Pueblo se pronunció)

De acuerdo con información preliminar proporcionada por Caracol Radio, el sujeto fue visto al interior de una universidad y la policía lo sacó esposado en medio de intentos de agresión por parte de la comunidad.

En redes sociales circulan videos de cómo le lanzaban piedras al sospechoso. Por su parte, la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, se pronunció pidiendo calma y que no se tome justicia por mano propia.

“La justicia no se puede tomar por propias manos, hay que esperar que la justicia dé su dictamen final. Nosotros lo que pedimos es que las investigaciones se hagan a la mayor brevedad posible”, indicó Matiz.

Qué pasó con Mía Cataleya Ramírez López?

Mía Cataleya Ramírez López, una bebé de apenas seis meses, murió en el municipio de El Espinal, en Tolima, luego de permanecer hospitalizada por graves lesiones físicas y presuntos signos de violencia sexual. El caso provocó indignación nacional y llamados urgentes de las autoridades para esclarecer lo ocurrido.

De acuerdo con reportes conocidos por las autoridades, la menor ingresó al Hospital San Rafael con convulsiones, fiebre y múltiples traumas en su cuerpo. Personal médico detectó fracturas en sus piernas y otras lesiones que activaron protocolos especiales de atención y protección infantil.

La Defensoría del Pueblo rechazó el caso y pidió a la Fiscalía avanzar con rapidez en las investigaciones. La entidad calificó lo sucedido como una grave vulneración de los derechos de la infancia y reiteró que toda forma de violencia contra menores es inadmisible.

El alcalde de El Espinal, Wilson Gutiérrez, también condenó los hechos y anunció una recompensa para obtener información que permita identificar a los responsables. Además, aclaró que aún no se han determinado responsabilidades.

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