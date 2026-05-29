A pocos días de que se lleve a cabo la primera vuelta presidencial este 31 de mayo, el presidente Gustavo Petro volvió a encender la polémica política al solicitar formalmente a la Policía Nacional y a la Procuraduría General de la Nación investigar una denuncia en el municipio de Jericó, Antioquia. El jefe de Estado pidió la intervención de las autoridades tras la difusión de un video en redes sociales donde se asegura que la administración local ordenó el retiro de publicidad política del candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda.

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El mandatario colombiano justificó su petición señalando que el caso podría constituir una irregularidad electoral y una afectación directa a los derechos políticos y a la libertad de expresión de los simpatizantes de Cepeda en esa región. Esta nueva acción del mandatario se da en un contexto de alta tensión, en el que diversos sectores políticos han cuestionado con severidad sus recientes publicaciones en plataformas digitales, argumentando que sus mensajes podrían interpretarse como una presunta y reiterada participación indebida en política.

Durante la emisión matutina de Blu Radio, el periodista Néstor Morales informó detalladamente sobre el alcance de la orden presidencial: “El presidente Petro pidiéndole al director de la Policía que se apersone de este tema y le pidió al procurador que sancione al alcalde de Jericó por constreñimiento al elector”.

Ante este panorama y el comportamiento del jefe de Estado en la recta final de la campaña, el panelista Felipe Zuleta lanzó un ácido y tajante comentario que reflejó su postura frente a la gestión del Ejecutivo: “¿Qué agonía no? Qué agonía los últimos días del Gobierno Petro”. Con este cruce de declaraciones, la contienda electoral llega a su punto máximo de polarización a escasas horas de que los ciudadanos acudan a las urnas.

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