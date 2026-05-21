El futuro del presidente Gustavo Petro tras culminar su mandato en la Casa de Nariño volvió a encender el debate público. En una reciente entrevista con Noticias Caracol, el jefe de Estado insinuó que uno de sus grandes deseos para el postpresidencialismo sería convertirse en el rector de la Universidad Externado de Colombia, su alma máter. Sin embargo, el anuncio no cayó nada bien en los pasillos de la prestigiosa institución y ya le encontraron un freno legal insuperable.

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El periodista Felipe Zuleta se encargó de aterrizar el anhelo del mandatario en Mañanas Blu, revelando que, estatutariamente, Petro no cumple con los exigentes requisitos académicos para postularse a dicho cargo.

Zuleta no ocultó el revuelo y la supuesta preocupación que causaron las insinuaciones del mandatario entre la comunidad externadista, asegurando de forma ácida que una eventual llegada de Petro a la rectoría provocaría una crisis interna.

No obstante, para tranquilidad de los contradictores del mandatario, Zuleta explicó detalladamente por qué las leyes internas de la institución blindan la rectoría de cualquier aspiración estrictamente política o sin trayectoria docente continua.

Para ser rector del Externado se necesitan dos requisitos obligatorios que el actual presidente de la República no posee:

Haber sido profesor de la institución durante un tiempo mínimo de 15 años .

. Que en los últimos 3 años de ese periodo de 15 años, haya dictado clases de forma continua e interrumpida.

“Es decir, no existe la posibilidad de que Petro pueda ser rector del Externado, bendito sea mi Dios”, sentenció Zuleta de manera contundente y con su característico estilo irreverente.

Con esto, el sueño del jefe de Estado de liderar los destinos de la universidad que lo formó como economista queda sepultado en el papel, obligándolo a buscar otros rumbos académicos o políticos una vez entregue el poder.

Graves acusaciones a Juliana Guerrero y más miembros del Gobierno de Petro: habló alta funcionaria

Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y actual funcionaria del Gobierno, aseguró que hay más de 20 personas que están buscando desacreditarla con el presidente Gustavo Petro acusándola de varios hechos que ella no cometió, pero lo que sí hizo fue destapar una supuesta disputa interna de poder entre diferentes funcionarios o personas cercanas al presidente, como Juliana Guerrero y Carlos Carrillo, con quienes ella ha tenido una confrontación desde hace varios meses.