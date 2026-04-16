El ambiente de polarización que se vive en las redes sociales en Colombia ha cobrado una nueva “víctima” de alto perfil. El reconocido periodista y panelista de Blu Radio, Felipe Zuleta, anunció de manera sorpresiva que ha tomado la decisión de distanciarse de la red social X, señalando directamente al presidente Gustavo Petro como el principal responsable de su agotamiento digital.

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Zuleta, conocido por sus fuertes críticas al Gobierno Nacional, explicó que su decisión se basa en una búsqueda de salud mental y tranquilidad espiritual, siguiendo incluso recomendaciones que ha escuchado de figuras cercanas. “En muchas oportunidades el padre Linero nos ha dicho: ‘apártate de las personas tóxicas’, y yo le voy a hacer caso”, sentenció el comunicador.

Para el periodista, la narrativa que maneja el jefe de Estado en sus plataformas digitales ha llegado a un punto insostenible para su estado de ánimo. Según Zuleta, el contenido que emana desde la Casa de Nariño carece de optimismo y se centra en el ataque constante a diversos sectores de la sociedad.

“Me voy a apartar de las redes de X de la persona más tóxica que tiene el país: el presidente Petro. No hay un solo mensaje de esperanza, todo lo que se ha hecho en el país en 250 años de historia está mal hecho, todo el mundo es un facho, un oligarca y un ladrón para él”, expresó con visible molestia.

Más allá de la diferencia política, Zuleta enfatizó en el impacto emocional que genera el consumo diario de los mensajes presidenciales. El comunicador aseguró que leer constantemente descalificaciones y críticas hacia el pasado de Colombia termina afectando la paz interior.

“Yo creo que esos mensajes le hacen daño al alma a uno, al espíritu y al estado de ánimo. Así que apartémonos de las personas tóxicas”, concluyó, invitando a sus seguidores a priorizar su bienestar emocional por encima de la confrontación política constante que se vive en internet. Con este movimiento, Zuleta se suma a la lista de figuras públicas que deciden poner un muro ante el torbellino de publicaciones del mandatario, quien utiliza X como su principal canal de comunicación oficial.

Qué se sabe de la participación de Petro en una película

El presidente Gustavo Petro será el primer presidente en aparecer en una película. Ningún mandatario en ningún país del mundo usó su cargo para estar en un papel dentro de un filme, pero el mandatario colombiano sí lo hará. Se sabe que el presidente saldrá como un extra dentro de una de las escenas de la película que relata la historia del almirante Padilla, en la época de la descolonización, y que la película se graba con recursos público: una parte los entregó RTVC y la otra, el Ministerio de las TICS. Detrás de la película está la productora Valencia Producciones FX y hay varias personalidades del cine y la televisión colombiana involucrados en su realización. En total, la película tiene un contrato en el Secop firmado por casi 4 millones de dólares para su ejecución.