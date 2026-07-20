En el marco de la conmemoración del 216º aniversario de la Independencia de Colombia, el presidente Gustavo Petro protagonizó este 20 de julio su última aparición pública ante una multitud antes de finalizar su mandato el próximo 7 de agosto. El evento, realizado en la localidad de Ciudad Bolívar, en el suroccidente de Bogotá, tuvo un tono de despedida y de balance político, reafirmando los vínculos del mandatario con los sectores populares de la capital que han sido bastión de su proyecto político.

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Durante su intervención, el jefe de Estado hizo un recorrido por los hitos de su administración y el cumplimiento de los compromisos adquiridos en 2022. “Al pueblo de Colombia al que me debo, cuyo mandato expresado en 2022 he cumplido, y termina el 7 de agosto en el momento en que alguien tome la banda presidencial y jure por una constitución que ojalá respete”, señaló Petro, dejando entrever su preocupación por la continuidad de la línea institucional que ha defendido durante estos cuatro años. La elección de Ciudad Bolívar no fue aleatoria; el mandatario buscó cerrar su ciclo en el mismo territorio que, según sus palabras, ha sido “leal y firme” con su Gobierno, alejándose de los protocolos tradicionales del centro de la capital.

Uno de los momentos que más llamó la atención de los asistentes y analistas políticos fue la mención que hizo el mandatario a su situación económica personal. Al agradecer a su familia y, específicamente a su madre —de quien afirmó que mantiene el mismo estilo de vida y estatus residencial que tenía al inicio del cuatrienio—, Petro sorprendió al afirmar: “Por el contrario, salgo más pobre del Gobierno“. Esta aseveración rápidamente generó diversas reacciones en la opinión pública, reavivando debates en redes sociales sobre la evolución del patrimonio del mandatario. En este contexto, diversos sectores de la oposición y analistas económicos han recordado, a modo de contraste, las menciones públicas que ha tenido el nombre del presidente en el pasado respecto a la Lista Clinton, un antecedente que suele emerger en el debate público cada vez que se discute la transparencia y el estado financiero de los funcionarios estatales.

En la segunda parte de su alocución, el discurso tomó un tinte más confrontativo. El jefe de Estado aprovechó su calidad de comandante supremo de las Fuerzas Militares para cuestionar a lo que denominó los “dueños desesperados de la riqueza colombiana”. Petro fue enfático al advertir sobre los riesgos que, a su parecer, enfrenta la nación tras su salida: “Contemplen la obra política al destruir una esperanza y abrirle las puertas a un fascismo real en Colombia”, sentenció, dejando clara su postura ante la transición de poder que se avecina.

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El discurso de este lunes no solo marcó el fin de una era para el mandatario, sino que también consolidó la narrativa que pretende dejar para la posteridad: la de un líder que se enfrentó a los poderes tradicionales y que, tras cumplir su misión institucional, se retira manteniendo, según su versión, una austeridad personal. Mientras el país se prepara para el cambio de mando el 7 de agosto, las palabras de Petro en Ciudad Bolívar resuenan como un punto de partida para lo que será su rol como exmandatario, manteniendo la intensidad en el debate político y la vigilancia sobre el rumbo que tome el país bajo la nueva administración.