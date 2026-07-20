La conmemoración del Día de la Independencia de Colombia, celebrada este 20 de julio de 2026, estuvo marcada por un cambio significativo en la logística tradicional de las festividades patrias. En esta ocasión, el desfile militar y policial se trasladó a las localidades de Ciudad Bolívar y Bosa, en el sur de Bogotá, con el propósito declarado por la administración de descentralizar los actos protocolarios y fortalecer la presencia institucional en territorios históricamente caracterizados por dinámicas sociales y de seguridad complejas.

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La jornada, que contó con una masiva participación de las fuerzas de seguridad y el despliegue de diversas unidades del Ejército Nacional, la Armada y la Policía, comenzó a tempranas horas de la mañana. La organización del evento buscó integrar a la ciudadanía del sector con el despliegue de las capacidades operativas del Estado. La presencia del primer mandatario, Gustavo Petro, junto a gran parte de su gabinete ministerial, subrayó la importancia que el Ejecutivo le otorgó a esta celebración fuera del eje tradicional de la Avenida Boyacá o la Avenida 68.

Durante el desarrollo de los eventos en la tribuna principal, se presentó una situación que rápidamente se convirtió en foco de atención mediática y de redes sociales. En videos grabados por asistentes y medios de comunicación, se pudo observar una interacción particular entre el presidente Gustavo Petro, la ministra de Defensa encargada, Angélica Verbel López, y otra funcionaria del Gobierno nacional. En las imágenes captadas durante el desarrollo del desfile, se aprecia al Jefe de Estado dirigiéndose a sus colaboradoras mientras el acto protocolario seguía su curso.

Es importante destacar que Angélica Verbel López asumió la titularidad temporal de la cartera de Defensa desde el pasado 14 de julio de 2026. Esta designación fue necesaria para cubrir la ausencia del ministro Pedro Sánchez, quien se encuentra atendiendo procedimientos médicos de carácter personal. Debido a la naturaleza de la interacción captada en video, diversos sectores de la opinión pública han hecho interpretaciones variadas sobre la dinámica de trabajo y comunicación interna en el seno del Ejecutivo durante actos públicos. Hasta el momento de la publicación de esta nota, no ha existido un pronunciamiento oficial por parte de la Casa de Nariño que explique o aclare el contexto específico de dicho intercambio.

Más allá de los eventos registrados en la tarima, la jornada protocolaria continuó bajo los estándares establecidos para este tipo de ceremonias nacionales. Los dispositivos de seguridad, tanto en el perímetro del desfile como en las áreas aledañas, permitieron que la conmemoración de los 216 años de la Independencia se desarrollara bajo los parámetros de orden previstos por las autoridades distritales.

Este despliegue no solo cumplió con el objetivo ceremonial, sino que también sirvió como una demostración de capacidad operativa ante la comunidad local, que se congregó para observar el paso de las tropas y los equipos de seguridad del Estado. Al finalizar el acto, el Gobierno Nacional calificó la jornada como un ejercicio positivo de acercamiento entre la fuerza pública y la ciudadanía en el suroccidente de la capital.

Qué significa la ropa de la familia Petro

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