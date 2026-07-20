El presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, aprovechó la conmemoración del Día de la Independencia para enviar un mensaje sobre los pilares que marcarán su próximo gobierno, con énfasis en la lucha contra la corrupción, el respaldo a la Fuerza Pública y el papel de las regiones en el desarrollo del país.

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Durante el desfile militar realizado en Medellín, el mandatario electo aseguró que su administración tendrá una postura firme frente a quienes incumplan la ley y lanzó una de las frases más contundentes de su intervención: “Aquí no se va a tolerar la corrupción”.

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De La Espriella también afirmó que quienes actúen en contra de la Constitución y las normas del país enfrentarán acciones de su Gobierno. “Perseguiremos a quienes actúen contra la Constitución y la ley”, señaló ante los asistentes al evento.

El presidente electo destacó además el papel de Antioquia dentro de su proyecto político y agradeció el respaldo recibido durante las elecciones. “Antioquia resistió y Colombia se salvó”, expresó, al referirse a la región como un territorio de ciudadanos trabajadores y comprometidos con el país.

“Colombia no tiene cómo agradecerle a este pueblo de gente bravía, trabajadora, de gente honesta y dedicada que hace grande a Colombia”, afirmó.

Durante su discurso, De La Espriella rindió homenaje a los integrantes de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, a quienes calificó como “héroes de la patria”, y reiteró su respaldo a la labor que cumplen en diferentes zonas del territorio nacional.

Además, confirmó que su ceremonia de posesión presidencial se realizará en una guarnición militar, una decisión que, según explicó, busca enviar un mensaje de reconocimiento a las Fuerzas Armadas y a su papel en la defensa de la institucionalidad.

El mandatario electo estuvo acompañado en Medellín por el alcalde Federico Gutiérrez y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, a quienes destacó como aliados para trabajar durante su administración en proyectos relacionados con seguridad, infraestructura y desarrollo regional.

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En su intervención también resaltó el liderazgo femenino y confirmó la presencia de mujeres antioqueñas en su gabinete, entre ellas Paola Holguín, designada ministra de Cultura, y Juliana Gutiérrez Zuluaga, quien estará al frente del Ministerio del Deporte.

El mensaje de De La Espriella durante el 20 de Julio estuvo marcado por llamados a fortalecer la autoridad del Estado, combatir la corrupción y mantener una relación cercana con las regiones, temas que, según indicó, serán centrales durante su periodo presidencial que iniciará el próximo 7 de agosto.

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