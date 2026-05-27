Hay revuelo en el interior de la Universidad Nacional por cuenta de un grupo de encapuchados que hicieron promoción a insignias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). Según Caracol Radio, estas personas harían parte de unas disidencias de aquella guerrilla.
#EDUCACIÓN | En horas de la tarde se registró la presencia de un grupo al parecer de las disidencias de las FARC en el campus de la Universidad Nacional, en Bogotá.
A través de panfletos y arengas, los encapuchados hicieron referencia al denominado bloque “Mono Jojoy”. La… pic.twitter.com/q0gOD1oVQP
— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) May 27, 2026Lee También
Dan a conocer principal hipótesis en crimen de profesor Kevin Ángel; buscan a sospechosos Alerta en sur de Bogotá por sujeto que roba y ataca con arma blanca a estudiantes de colegio Lo que habría pasado con Yulixa Toloza en el vehículo antes de ser abandonada: estremecedora declaración Triste momento de papás de Jaime Moreno, que revivieron la muerte de su hijo para pedir justicia
(Le puede interesar: Giro en caso de estudiante de la Nacional que estaba desaparecida; murió en accidente)
El grupo aprovechó que este miércoles 27 de mayo se cumplen 62 años de la formación de las Farc para exaltar a cabecillas como alias ‘Alfonso Cano’ o el ‘Mono Jojoy’. En la plaza del ‘Che’, dentro del campus, sacaron banderas, pancartas y hasta repartieron panfletos.
En tal comunicado, el colectivo se proclamaba como el bloque ‘Jorge Briceño’, el otro alias del ‘Mono Jojoy’, y hacían críticas a la Alcaldía de Bogotá y al Gobierno Nacional.
“Condenamos la campaña violenta, emprendida por los gobiernos distrital y nacional contra el pueblo colombiano. Es inadmisible hablar de cambio mientras el sector armado sigue organizado”, decía una parte del panfleto que incitaba a los colombianos a “elevar los niveles de organización social, de combate y vigilancia revolucionaria”.
La situación encendió las alarmas dentro del campus sobre presuntas infiltraciones por parte de grupos armados al margen de la ley; ciudadanos pidieron un mayor control frente a tal situación:
Lo que está ocurriendo en la Universidad Nacional es gravísimo. No son simples encapuchados: es la presencia abierta de estructuras criminales ligadas a las disidencias de las FARC, específicamente de la Columna Jorge Briceño (mono Jojoy), haciendo apología y ocupando espacios… pic.twitter.com/buD5uA4hZX
— Julián Espinosa (@JulEspinosaDice) May 27, 2026
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO