Hay revuelo en el interior de la Universidad Nacional por cuenta de un grupo de encapuchados que hicieron promoción a insignias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). Según Caracol Radio, estas personas harían parte de unas disidencias de aquella guerrilla.

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El grupo aprovechó que este miércoles 27 de mayo se cumplen 62 años de la formación de las Farc para exaltar a cabecillas como alias ‘Alfonso Cano’ o el ‘Mono Jojoy’. En la plaza del ‘Che’, dentro del campus, sacaron banderas, pancartas y hasta repartieron panfletos.

En tal comunicado, el colectivo se proclamaba como el bloque ‘Jorge Briceño’, el otro alias del ‘Mono Jojoy’, y hacían críticas a la Alcaldía de Bogotá y al Gobierno Nacional.

“Condenamos la campaña violenta, emprendida por los gobiernos distrital y nacional contra el pueblo colombiano. Es inadmisible hablar de cambio mientras el sector armado sigue organizado”, decía una parte del panfleto que incitaba a los colombianos a “elevar los niveles de organización social, de combate y vigilancia revolucionaria”.

La situación encendió las alarmas dentro del campus sobre presuntas infiltraciones por parte de grupos armados al margen de la ley; ciudadanos pidieron un mayor control frente a tal situación:

Lo que está ocurriendo en la Universidad Nacional es gravísimo. No son simples encapuchados: es la presencia abierta de estructuras criminales ligadas a las disidencias de las FARC, específicamente de la Columna Jorge Briceño (mono Jojoy), haciendo apología y ocupando espacios… pic.twitter.com/buD5uA4hZX — Julián Espinosa (@JulEspinosaDice) May 27, 2026

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