Un escándalo sacude a la comunidad educativa de Barranquilla tras señalamientos por presunto acoso y abuso contra un docente de la Institución Educativa Distrital CODEBA. El caso tomó fuerza luego de un plantón de padres y estudiantes que exigieron respuestas y medidas urgentes frente a los señalamientos.

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Según relataron acudientes, las alertas sobre posibles conductas indebidas no serían recientes y, por el contrario, vendrían desde al menos 2023, sin que se hubieran activado de forma oportuna los protocolos de protección. Los testimonios apuntan a que varias estudiantes habrían señalado situaciones incómodas y de abuso, pero el temor habría impedido que estos casos se hicieran visibles antes.

Caso de abuso en colegio de Barranquilla

Las denuncias tomaron mayor fuerza durante una actividad institucional relacionada con el Día de la Mujer, en la que estudiantes habrían expuesto episodios de acoso y contactos inapropiados. Sin embargo, padres aseguran que no se adoptaron medidas inmediatas para proteger a los menores, lo que aumentó la preocupación dentro de la comunidad educativa.

Uno de los puntos que más molestia ha causado es el manejo que habría dado la institución al caso, ya que, aunque se convocó al comité de convivencia, no se habría activado la ruta de atención exigida para este tipo de situaciones, según consignó El Tiempo. Incluso, decisiones como el cierre de la biblioteca fueron vistas por los acudientes como un retroceso, pues ese espacio servía para que los estudiantes hablaran sobre lo ocurrido.

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La presión de padres y medios llevó a que el mismo día del plantón se tomara la decisión de separar al docente del entorno escolar, medida que fue confirmada por la rectoría del plantel, según conoció el medio citado. Desde la institución aseguraron que el caso fue puesto en conocimiento de las autoridades competentes y que se adelantan los procedimientos correspondientes.

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