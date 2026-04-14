Luego del intento de linchamiento contra un menor señalado por un presunto abuso que desató disturbios dentro de un conjunto residencial del barrio La Aurora en la localidad de Usme, en el sur de Bogotá, se conocieron detalles que podrían dar un giro al caso que inició como un presunto intento de abuso a una menor de 12 años por parte del adolescente agredido.

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De acuerdo con El Tiempo, los hechos que precedieron al caos habrían ocurrido en un entorno cotidiano. Según el padre del joven, varios menores se encontraban en un parque del conjunto residencial y, en medio de un juego, estaban jalándose la sudadera entre ellos.

“Los dos jóvenes estaban jugando a jalarse la sudadera en el parque y, luego de la presunta agresión, hubo una discusión con la familia“, indicó John Yara Oviedo en entrevista con La FM.

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Yara aseguró que, tras esa interacción, surgieron versiones sobre una supuesta agresión, lo que derivó en una discusión con la familia del otro menor involucrado.

🚨🔴 AMPLIACIÓN | ÚLTIMA HORA — URGENTE —BOGOTÁ, USME

Se agrava la situación de orden público en el conjunto residencial Aurora, al sur de la ciudad. De acuerdo con información preliminar, el presunto responsable de la agresión contra el menor sería otro adolescente residente en… https://t.co/TmmBXC5Bxn pic.twitter.com/l8L8R89iym — 𝗦𝗘𝗖𝗥𝗘𝗧𝗢 𝘈 𝘝𝘖𝘊𝘌𝘚 𝗣𝗥𝗘𝗡𝗦𝗔 (@ruidiaz_ddhh) April 11, 2026

Este cruce de versiones escaló rápidamente entre los residentes, pese a que no existe una denuncia formal por el presunto hecho, de acuerdo con información consultada por Noticias RCN.

Además, el adolescente que fue presuntamente agredido y su familia habrían rechazado el acompañamiento de las autoridades, el cual se ofrece para este tipo de casos.

¿Qué pasó en el conjunto residencial luego del intento de linchamiento?

La situación se salió de control cuando decenas de personas comenzaron a reunirse en el lugar, señalando al joven como responsable y tratando de ingresar a la vivienda donde se encontraba. La reacción colectiva derivó en un ataque masivo, en el que la comunidad intentó hacer justicia por mano propia.

En medio del caos, la Policía intervino para proteger al joven y proceder con su traslado, pero se registraron enfrentamientos entre uniformados y habitantes del sector. El operativo dejó personas heridas luego de que la patrulla arrollara a algunas personas. Escenas de desorden que quedaron registradas en videos difundidos en redes sociales.

El joven señalado resultó lesionado durante la agresión y fue trasladado a un centro asistencial. Según la madre del menor, el adolescente recibió tres puñaladas y fue sometido a una delicada cirugía.

#Bogotá / comunidad del conjunto Aurora en Usme intentó linchar a un menor de 14 años tras un presunto abuso contra una niña de 10. Tras el hecho, hubo DISTURBIOS y enfrentamientos dentro del conjunto. El menor fue detenido. @PoliciaBogota @CarlosFGalan pic.twitter.com/xx3BfobIuK — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) April 11, 2026

“Le dieron 3 puñaladas. El doctor me dijo que le afectaron la parte del pulmón y que es complicado (…) A él toca hacerle una cirugía“, indicó la mujer al citado canal.

En ese sentido, Yara Oviedo pidió justicia y sostiene que no existió abuso sexual. Mientras el informe de la policía habla de supuestas acciones indebidas: “habría sido víctima de tocamientos por otro menor de edad (…) situación que provocó la reacción inmediata de los residentes“, indica el informe de las autoridades, según El Tiempo.

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