En la tarde de este lunes 13 de abril se registró una balacera en el norte de Bogotá, en una jornada que ha estado marcada por los hechos violentos en la capital de la República.

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De acuerdo con información preliminar, hacia las 6:00 p. m. se escucharon varios disparos en el sector, lo que provocó momentos de angustia entre residentes y personas que transitaban por la zona.

El hecho causó alarma inmediata, mientras algunos ciudadanos buscaban resguardarse ante la situación.

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Videos muestran a hombre armado en norte de Bogotá

En grabaciones difundidas en redes sociales, registradas por habitantes del sector, se observa a un hombre armado en plena vía pública. Según se aprecia en los videos, el sujeto vestía una chaqueta blanca y negra con rayas, gorra oscura, jean claro, además de tapabocas y gafas. El individuo fue sometido.

#BOGOTÁ | Nuevo tiroteo en Bogotá. En la tarde-noche de este lunes se registró una nueva balacera en la localidad de Usaquén. La Policía ya hace presencia en el lugar. Noticia en Desarrollohttps://t.co/R0kxQZ2KMp pic.twitter.com/7x18VJoWTl — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) April 14, 2026

Un detalle que llamó la atención es que portaba un audífono inalámbrico, el cual ajustó en varias ocasiones durante el tiempo que fue captado por las cámaras, destacó El Tiempo.

#ATENCIÓN 🚨🚨🚨 Hace pocos mins se registró balacera en la Cll 156 con Cra 8 tras un presunto asalto a un local comercial. La comunidad pide intervención inmediata de la @PoliciaBogota ante la creciente ola de robos en el b/Barrancas, loc/Usaquén. Un del¡ncuente fue capturado. pic.twitter.com/xSgoFGcvmw — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) April 14, 2026

Jornada violenta en Bogotá

Tras lo ocurrido, unidades de la Policía llegaron al sitio para adelantar operativos con el fin de restablecer el orden e identificar a los responsables.

Por ahora, las autoridades no han entregado un balance oficial sobre personas heridas, por lo que la información sigue en desarrollo.

Este hecho se suma a otro caso de balacera reportado en la mañana de este lunes en el sector del CAN, donde, según la Policía Metropolitana, dos delincuentes en motocicleta habrían intentado cometer un robo contra una funcionaria de la Registraduría.

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