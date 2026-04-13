La Policía Metropolitana de Bogotá reveló detalles sobre los dos hombres detenidos tras un operativo en el Centro Administrativo Nacional de la ciudad. El arresto se produjo en una de las zonas con mayor vigilancia de la capital, justo frente a las sedes del Ministerio de Defensa y la Registraduría Nacional. En la acción participaron efectivos de la Policía y el Ejército Nacional para neutralizar a los sospechosos que portaban un arma de fuego corta.

Sigue a PULZO en Discover

Uno de los implicados es Piravagüen Murillo, un joven de veinticinco años que reside en la localidad de Suba. Al momento de su captura, las imágenes confirmaron que llevaba un brazalete electrónico del Inpec en su tobillo.

Este sujeto posee un amplio prontuario que incluye tres sentencias por hurto calificado y una por hurto agravado. Anteriormente, estuvo recluido en una cárcel del Meta y cumplía una condena de 6 años bajo el beneficio de prisión domiciliaria.

Junto a él fue capturado Andrés Stiven Moreno Velásquez, de veintisiete años. Según las indagaciones expuestas por el diario El Tiempo, Moreno Velásquez estuvo vinculado a un proceso por hurto en 2016.

No obstante, en esa ocasión no aceptó los cargos y fue absuelto por la justicia en febrero de 2018. En este nuevo episodio, el hombre era el encargado de conducir una motocicleta identificada con las placas QDO37G.

La investigación también permitió identificar una segunda motocicleta, tipo Pulsar, con placas GAC77E, en la que se desplazaba Murillo. El reporte de la Policía Nacional indica que los delincuentes utilizaban una estrategia de distracción consistente en cambiar el color de los vehículos después de cometer los robos. Este método buscaba burlar el seguimiento de las autoridades en las vías principales.

El Tiempo recordó que este incidente ocurre poco después de otra captura similar en Puente Aranda, donde otro delincuente también portaba un dispositivo de vigilancia. La situación ha provocado alertas internas en el Inpec debido a posibles fallas de conexión en estos equipos electrónicos de monitoreo.

De hecho, Carlos Fernando Galán cuestionó la justicia en Colombia como factor para hechos de inseguridad al remarcar esos datos sobre los hombres capturados en el hecho.

“Vuelve y juega. Hoy la Policía frustró un hurto frente al CAN y capturó a dos ladrones. Uno de ellos tiene una condena de 6 años en detención domiciliaria y llevaba brazalete electrónico”, reveló el Alcalde de Bogotá.

Precisamente, esta información abrió paso para una nueva petición al Gobierno Nacional frente a los mecanismos en medio de estos episodios de terror en la capital colombiana.

“Es momento de que el Ministerio de Justicia revise, a la mayor urgencia, su capacidad real de control sobre quienes tienen detención domiciliaria. No puede ser que quienes deberían estar cumpliendo su pena en casa sigan delinquiendo en las calles. La seguridad de los ciudadanos exige decisiones firmes, coordinación institucional y, sobre todo, coherencia en la aplicación de la justicia”, sentenció en su publicación.

Este es el video de Galán con la queja frente al caso:

Vuelve y juega. Hoy la Policía frustró un hurto frente al CAN y capturó a dos ladrones. Uno de ellos tiene una condena de 6 años en detención domiciliaria y llevaba brazalete electrónico. Es momento de que el Ministerio de Justicia revise, a la mayor urgencia, su capacidad real… pic.twitter.com/YsXT0FJ0xx — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) April 13, 2026

El caso pone en la mira al Inpec en medio de los hechos en la cárcel de Itagüí, lo que plantea una necesidad para revisar el asunto en Colombia.

* Pulzo.com se escribe con Z