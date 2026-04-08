Un nuevo caso de inseguridad se presentó en la tarde del lunes 7 de abril en la localidad de Chapinero, en Bogotá, donde un hombre armado irrumpió en un café y despojó de sus pertenencias a varios clientes. El hecho ocurrió sobre las 3:30 p. m., en un momento en el que el establecimiento se encontraba con normalidad y con varias personas consumiendo alimentos.

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De acuerdo con información conocida por El Tiempo, el sujeto ingresó al lugar y, mediante amenazas e intimidaciones, obligó a los presentes a entregar objetos de valor. En videos de seguridad se observa cómo el hombre, vestido con gorra y chaqueta oscura, recorre el sitio exigiendo celulares, billeteras, dinero en efectivo e incluso un computador portátil.

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Durante el asalto, al menos tres personas fueron víctimas del robo, mientras que otros clientes lograron salir del lugar al notar lo que estaba ocurriendo. En medio de la tensión, algunos intentaban calmar la situación para evitar que escalara a hechos más graves, mientras el delincuente actuaba de manera agresiva.

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#BOGOTÁ. Sobre las 15:30h, de hoy 07ABR, sujeto armado ingresó a un café ubicado en la zona alta de la loc/Chapinero y atraco varias clientes. En videos de seguridad se evidencia como intimidó a las víctimas para robarle sus pertenencias, celulares, portátiles y dinero en… pic.twitter.com/vsBStTKvP7 — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) April 7, 2026

Luego de cometer el hurto, el responsable abandonó el sitio y escapó en una motocicleta donde, al parecer, lo esperaba un cómplice. Hasta el momento, las autoridades no han reportado capturas relacionadas con este caso, que se suma a otros hechos de inseguridad en la ciudad.

El teniente coronel Julio César Botero confirmó que ya se adelantan investigaciones con apoyo de los videos del establecimiento para identificar a los responsables. Las imágenes evidencian cómo el delincuente ingresó con un arma de fuego para intimidar a los clientes y luego huir rápidamente del lugar junto a otro implicado.

Sin embargo, no habría sido el único delito que cometió el sujeto. Se viralizó otro video de cámaras de seguridad de una barbería de la localidad de Puente Aranda en el que se ve, al parecer, al mismo ladrón del café, robar a los clientes del lugar.

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Habría sucedido el mismo 7 de abril, momentos antes de que hurtara el negocio en Chapinero. Además, usó la misma estrategia de intimidación con un arma para llevarse las pertenencias de las personas.

#BOGOTÁ. La tarde de ayer 07ABR, sujeto armado ingresó a una barbería del b/El Jazmín, loc/Puente Aranda a robar. En videos se evidencia como intimidó con arma de fuego a una de las víctimas, el cual no le entrega sus pertenencias. Al parecer, el mismo individuo, minutos después… https://t.co/i7C70DLLob pic.twitter.com/n9olpJl8sq — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) April 8, 2026

Por el momento, las autoridades no han confirmado que se trate del mismo ladrón, pero lleva las mismas prendas de vestir y empleó las mismas tácticas de intimidación.

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