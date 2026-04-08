Luis Rolando Osorio Arévalo, conocido como alias ‘Mison’ o ‘El Viejo’, fue capturado en Ecuador, cuando intentaba salir de Colombia y se conocieron detalles sobre la magnitud de su presunto poder criminal en Bogotá. De acuerdo con información publicada por El Tiempo y Blu Radio, el hombre es señalado como cabecilla de la estructura delincuencial ‘Los Maracuchos’, con fuerte presencia en localidades como Santa Fe y Kennedy.

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Según las autoridades, durante años habría construido una red ilegal que no solo controlaba actividades como el tráfico de drogas y otros delitos, sino que también le permitió acumular una fortuna que superaría los 20.000 millones de pesos y recibir hasta 2.000 millones de pesos al mes. En su poder se habrían encontrado propiedades, vehículos de alta gama, joyas como la que le compró a su perro y un anillo de diamantes de 140 millones de pesos y hasta negocios relacionados con caballos, reflejando un estilo de vida marcado por el lujo.

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El prontuario judicial de alias ‘Mison’ incluye delitos como homicidio agravado, concierto para delinquir, porte ilegal de armas y tráfico de estupefacientes. Su captura se dio el pasado 21 de febrero de 2026 en Ecuador, tras una operación conjunta con autoridades colombianas, y posteriormente fue trasladado al país, donde un juez ordenó su reclusión.

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Las investigaciones también lo vinculan con varios crímenes de alto impacto, entre ellos el asesinato del DJ conocido como Fox en 2023, ocurrido en una discoteca del centro de Bogotá. Además, se le atribuyen otros homicidios relacionados con disputas por el control de rentas ilegales en la ciudad.

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es su presunta cercanía con figuras de la música popular, como el cantante Yeison Jiménez. Según reportes de inteligencia, alias ‘Mison’ habría patrocinado a varios artistas, utilizando estos vínculos como una forma de posicionamiento social y, al mismo tiempo, como fachada para ocultar movimientos de su organización.

Incluso, las autoridades han identificado registros audiovisuales en los que aparece compartiendo con algunos intérpretes, así como la posible grabación de videos musicales en propiedades que estarían bajo su control. Estos espacios, según las pesquisas, no solo servían para eventos sociales, sino también para reuniones relacionadas con su estructura criminal.

El caso sigue en investigación y no se descarta que más artistas y personas cercanas a su círculo sean llamados a responder. Mientras tanto, alias ‘Mison’ enfrenta un proceso judicial que podría derivar en una condena de más de 30 años de prisión, en medio de un expediente que sigue destapando los alcances de su presunta red ilegal.

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