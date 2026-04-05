La partida del reconocido intérprete de música popular, Yeison Jiménez, no solo ha dejado un vacío en la industria del entretenimiento, sino que ha generado un fenómeno inesperado en las casas de apuestas del país. Cientos de colombianos aseguran que el artista ‘está cumpliendo’ desde el más allá, otorgando premios económicos a través de una cifra vinculada a sus honras fúnebres.

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El centro de la atención se ha fijado en la carroza fúnebre encargada del traslado del cuerpo del artista. Según se pudo constatar, las placas del vehículo portaban los dígitos 586. Esta combinación se volvió viral rápidamente en redes sociales, motivando a seguidores y apostadores a utilizarla en diferentes sorteos de chance y lotería a nivel nacional con el número 0586.

Esta es una publicación del portal Le tengo el chisme, que resalta la coincidencia:

Lo que para muchos podría ser una simple casualidad, para otros es una realidad tangible. Los reportes de ganadores no se han hecho esperar, destacando un antecedente reciente que ha reforzado la fe de los apostadores en esta cifra:

Sorteo del 13 de enero: en esta fecha, el premio mayor de la Lotería del Huila cayó con el número 3586.

Resultados actuales: tras el sepelio, diversas casas de apuestas han reportado un incremento masivo en el uso de los dígitos (0586), con múltiples ciudadanos reclamando premios menores y chances ganadores.

(Vea también: Nació hija del piloto de Yeison Jiménez que murió en accidente en Paipa: es su segunda niña)

El impacto de este suceso ha inundado plataformas como X (antes Twitter) y Facebook. Los internautas han compartido fotos de sus tiquetes premiados y han vinculado este gesto con la historia de superación del cantante.

“Es una forma en la que él, que salió de Corabastos luchando contra la adversidad, le cumple a su gente incluso ahora”, comentan algunos usuarios en redes sociales.

A pesar de que las autoridades de juegos de suerte y azar suelen bloquear ciertos números cuando la demanda es excesiva, la tendencia del 0586 continúa vigente entre los seguidores que buscan un “homenaje” financiero inspirado en el ídolo de la música popular.

Yeison Jiménez y otras muertes trágicas que han marcado la música

Grandes artistas como Yeison Jiménez, Carlos Gardel, Ritchie Valens, Pedro Infante, Jenni Rivera, Juancho Rois, Otis Redding y Aaliyah perdieron la vida en trágicos accidentes aéreos. Sus historias terminaron demasiado pronto, pero su música y legado siguen vivos