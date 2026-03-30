La joven víctima de acoso denunció que un hombre, identificado como Francisco, la hostigó verbalmente mientras realizaba compras en una sede de Carulla, en Chapinero.

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Según las imágenes, el sujeto hizo comentarios sobre su vestimenta, diciéndole frases como “vístase si no quiere que la miren”, intentando justificar su grotesca conducta por la ropa que ella llevaba tras salir del gimnasio.

La mujer relató que el acoso comenzó minutos antes de grabar el video y que, pese a intentar alejarse, el hombre continuó siguiéndola y haciendo comentarios.

La situación escaló hasta que ella pidió ayuda a los guardias de seguridad y otros clientes intervinieron para respaldarla, lo que llevó a que el agresor se retirara del lugar.

En entrevista con El Tiempo, la joven expresó el miedo que sintió durante el hecho, asegurando que estaba temblando y temía incluso regresar a su casa. Decidió hacer público el caso para visibilizar este tipo de violencia y exigir urgentemente acciones concretas cuando esos episodios se den en espacios públicos donde hay testigos.

“Este video es un llamado a las autoridades y a las personas responsables de seguridad de este tipo de establecimientos porque si una mujer les está haciendo este llamado de ayuda, es para que realmente presten atención y hagan algo al respecto”, añadió en ese diario.

Tras lo ocurrido, la Secretaría de la Mujer anunció acompañamiento a la afectada y revisión de protocolos en el establecimiento, reiterando que responsabilizar a las mujeres por su vestimenta es una forma de violencia.

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