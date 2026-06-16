Por: DIARIO DEL PEREIRA

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La jueza que lleva el proceso contra el cantante Blessd y otras tres personas no acogió la solicitud de la Fiscalía de imponer medida de aseguramiento en centro carcelario, dentro del caso que se adelanta por un presunto secuestro.

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La decisión se conoció este martes 16 de junio, durante una nueva jornada de audiencia de imputación y medida de aseguramiento. En la diligencia fueron citados Stiven Mesa Londoño, conocido artísticamente como Blessd; Santiago Jaramillo Morán, conocido como Dímelo Jara; Laura Moreno Restrepo y Julián David Giraldo Arboleda.

De acuerdo con lo expuesto en la audiencia, la Fiscalía sostenía que Andrés Felipe Sánchez y Yefferson Sánchez, imitadores de Ozuna y Blessd, respectivamente, habrían sido retenidos durante aproximadamente tres horas. Por estos hechos, el ente acusador imputó a los cuatro procesados el delito de presunto secuestro extorsivo.

Sin embargo, la jueza consideró que, con los elementos presentados hasta el momento, no se podía inferir que las presuntas víctimas hubieran sido privadas efectivamente de su derecho fundamental a la libertad. Por esa razón, no accedió a la petición de enviar a prisión al artista ni a los otros vinculados al proceso.

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Blessd no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía

Tras conocerse la determinación, tanto la Fiscalía como el abogado de Andrés Felipe Sánchez, reconocido por su participación como imitador de Ozuna en el programa ‘Yo Me Llamo’, apelaron la decisión. La fiscal del caso continúa sustentando los argumentos con los que busca que se revoque la negativa de la jueza.

Con esta decisión, Blessd y los otros procesados, por ahora, no serán enviados a prisión mientras avanza el trámite judicial. No obstante, el caso sigue abierto y será la instancia correspondiente la que defina si mantiene o modifica lo decidido en esta audiencia.

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