La Copa Mundial de la Fifa 2026 arrancó oficialmente este 11 de junio en el estadio Azteca de Ciudad de México con una ceremonia inaugural que captó la atención de millones de personas alrededor del planeta.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: 🔴 Inauguración y México vs. Sudáfrica EN VIVO: minuto a minuto del primer día del Mundial)

El evento no solo marcó el inicio del torneo más importante del fútbol, sino que también dejó una imagen contundente: Colombia tuvo un protagonismo absoluto en el espectáculo musical.

El Mundial, considerado el mayor evento deportivo del mundo, reúne a miles de millones de espectadores en casi todos los países, lo que convierte su inauguración en una vitrina global sin precedentes. Y en ese escenario, tres artistas colombianos se robaron las miradas.

Lee También

Uno de los momentos más destacados fue la presentación de J Balvin, quien fue uno de los artistas principales de la ceremonia. El reguetonero paisa encabezó parte del ‘show’ musical en un evento que incluyó a figuras de talla mundial y celebró la diversidad cultural de los países anfitriones.

Acá, el momento de la salida de Balvin:

Presentación completa de J Balvin en la apertura de la Copa en el Estadio Azteca, con la participación de Ryan Castro. pic.twitter.com/E2rdps7JGP — JBC ⚡️ (@JBalvinCharts) June 11, 2026

Durante su presentación, Balvin invitó al también colombiano Ryan Castro, lo que reforzó aún más la presencia nacional en uno de los escenarios más vistos del planeta. La participación de ambos artistas evidenció el alcance global de la música urbana colombiana y su consolidación en eventos de talla internacional.

Acá, la presencia de Ryan:

#Viral El artista colombiano apareció bailando al ritmo de “Amor Prohibido” mientras ultimaba detalles para uno de los eventos más esperados del fútbol mundial. La presencia del cantante ha despertado expectativa entre sus seguidores, que esperan verlo representar a Colombia en… pic.twitter.com/Wk6iwecGeL — Última Hora Col (@ultimahoracol_) June 11, 2026

Sin embargo, el momento más esperado de la noche llegó con la aparición de Shakira, quien tuvo un papel central en la inauguración. La barranquillera interpretó ‘Dai Dai’, canción oficial del Mundial 2026, en un espectáculo que combinó música, cultura y tecnología ante una audiencia global.

La presentación de Shakira no fue menor. La artista no solo encabezó el show, sino que interpretó por primera vez en vivo el tema que acompañará todo el torneo, reafirmando su histórica relación con los mundiales de fútbol. La Fifa había confirmado previamente que sería una de las protagonistas del evento, junto al nigeriano Burna Boy.

Acá, la salida de Shakira:

📺 Here’s Shakira performing “Dai Dai” with Burna Boy at the @FIFAWorldCup Opening Ceremony in Mexico! 📺 Mira la presentación de “Dai Dai” con Shak y Burna Boy desde la inauguración de la Copa Mundial en México! pic.twitter.com/PelJIh2NKA — ShakiraMedia (@ShakiraMedia) June 11, 2026

La ceremonia de inauguración en México fue la primera de tres espectáculos organizados en los países anfitriones (México, Estados Unidos y Canadá), en una edición inédita del torneo que contará con 48 selecciones y un formato ampliado . Este contexto refuerza aún más la relevancia del evento, que no solo es deportivo, sino también cultural y mediático.

La presencia de J Balvin, Ryan Castro y Shakira en la inauguración del Mundial 2026 deja un mensaje claro: Colombia sigue consolidándose como una potencia musical con alcance internacional.

Yeison Jiménez y otras muertes trágicas que han marcado la música

Grandes artistas como Yeison Jiménez, Carlos Gardel, Ritchie Valens, Pedro Infante, Jenni Rivera, Juancho Rois, Otis Redding y Aaliyah perdieron la vida en trágicos accidentes aéreos. Sus historias terminaron demasiado pronto, pero su música y legado siguen vivos