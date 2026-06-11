La Copa del Mundo volverá a comenzar con la selección de México como protagonista. El conjunto dirigido por Javier Aguirre abrirá el torneo frente a Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México, un duelo que inevitablemente recuerda lo ocurrido en el Mundial de 2010, cuando disputaron el juego inaugural.

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Sin embargo, aunque este enfrentamiento ya tuvo un antecedente como partido inaugural, no es el que más veces se ha repetido en la historia de la competición. Ese honor pertenece a otro compromiso en el que también aparece el equipo mexicano y que tiene como rival a una de las mayores potencias del fútbol mundial.

El partido inaugural que más veces se ha repetido en los Mundiales

Cuando se habla de partidos inaugurales históricos, la mayoría de aficionados suele recordar encuentros recientes o duelos emblemáticos entre anfitriones y selecciones clasificadas.

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No obstante, el compromiso que más veces abrió una Copa del Mundo fue el que enfrentó a Brasil y México.

Ambas selecciones coincidieron en el arranque de tres ediciones distintas del torneo, una cifra que ningún otro enfrentamiento ha logrado igualar a lo largo de la historia de los Mundiales.

Además del récord de repeticiones, el dato deja en evidencia una particularidad: México ha sido uno de los equipos con mayor presencia en compromisos inaugurales de la competición, pero no ha ganado en ninguna.

Las tres veces que Brasil y México abrieron una Copa del Mundo

La primera ocasión ocurrió en la Copa Mundial de la FIFA Brasil 1950.

En aquella edición, disputada en el mítico estadio Maracaná, Brasil goleó 4-0 a México en el que fue considerado el partido inaugural oficial del campeonato.

La historia volvió a repetirse en la Copa Mundial de la FIFA Suiza 1954. En esa época era habitual que varios encuentros se jugaran simultáneamente para dar inicio al torneo. Uno de ellos fue nuevamente el choque entre brasileños y mexicanos, que terminó con victoria de la ‘Canarinha’ por 5-0.

El tercer capítulo llegó en la Copa Mundial de la FIFA Chile 1962, con otro triste resultado para México, que en casa busca sacarse de encima una vieja maldición. Brasil se impuso 2-0 en un encuentro que muestra lo duro que es para México abrir mundiales.

México vuelve a abrir el Mundial y busca escribir una historia diferente

Ahora, México vuelve a ocupar el centro de la escena en el comienzo de una Copa del Mundo. El duelo frente a Sudáfrica representa una nueva oportunidad para iniciar el torneo con una victoria y alimentar la ilusión de los aficionados locales.

Además, existe un antecedente reciente entre ambas selecciones. En el Mundial de Sudáfrica 2010, mexicanos y sudafricanos igualaron 1-1 en el partido que abrió aquella edición.

Por eso, el encuentro de 2026 tendrá un valor especial. No solo marcará el inicio de una nueva Copa del Mundo, sino que permitirá a México ampliar su particular vínculo con los partidos inaugurales y buscar un resultado que lo acerque desde el primer día a su gran objetivo: protagonizar una actuación histórica ante su afición.

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