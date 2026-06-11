Cumplir el sueño de asistir a una Copa del Mundo implica un gran esfuerzo económico, pero muchos hinchas olvidan que los imprevistos médicos en el exterior pueden transformar la fiesta en una completa pesadilla. En eventos de gran escala como un Mundial, factores como los desplazamientos constantes, los cambios bruscos de clima y las largas jornadas de caminata hacen que sea muy común que surjan molestias de salud o afecciones físicas.

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Incluso las enfermedades más comunes, como una gripa fuerte, pueden escalar peligrosamente cuando se está fuera del país debido al cansancio acumulado o la alimentación. En destinos internacionales, una situación médica que requiera atención oportuna o la entrega de medicamentos formulados puede frustrarse rápidamente debido a barreras complejas como el desconocimiento del sistema de salud local o, peor aún, el idioma.

El idioma es una de las principales barreras que enfrentan los latinoamericanos al buscar atención médica en el extranjero. Entender un diagnóstico o explicarle detalladamente a un médico lo que se está sintiendo es clave para recibir un tratamiento adecuado.

Por esta razón, contar con una asistencia al viajero (como la de Universal Assistance) dejó de ser un lujo y se convirtió en una herramienta práctica de respaldo obligatorio. Este tipo de servicios permite acceder a orientación médica inmediata en el propio idioma y sin la complejidad de los sistemas de salud locales. Las propuestas actuales de protección integran telemedicina, atención garantizada en español las 24 horas del día mediante aplicaciones móviles y procesos sin pagos anticipados, lo que facilita enormemente la experiencia del usuario y cuida directamente su bolsillo en momentos donde la claridad es fundamental.

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