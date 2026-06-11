Quienes buscan obtener la green card en Estados Unidos podrían enfrentar requisitos adicionales dentro de sus procesos migratorios. Una propuesta impulsada por la administración de Donald Trump contempla ampliar la información exigida a los solicitantes, incluyendo aspectos relacionados con su actividad digital y presencia en plataformas en línea.

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(Vea también: Preocupación para miles de colombianos con visa en EE. UU. por decisión inapelable de Trump)

De acuerdo con información recogida por El Tiempo, la medida forma parte de una estrategia enfocada en reforzar los filtros de seguridad y verificación de identidad.

De avanzar, el cambio afectaría a miles de colombianos que buscan solicitar la residencia permanente sin tener que abandonar Estados Unidos. Esto teniendo en cuenta que fue anunciada hace dos semanas una medida que exigiría a los solicitantes abandonar el país mientras se les da una respuesta.

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¿Cuáles son las nuevas preguntas que están haciendo en procesos de Green Card’?

De acuerdo con abogados migratorios en Estados Unidos, citados por el rotativo, algunos funcionarios comenzaron a incorporar preguntas que hasta hace poco no eran habituales durante los trámites de residencia permanente.

Entre ellas aparece una que ha llamado especialmente la atención: ¿por qué decidió tramitar su residencia dentro de Estados Unidos y no regresar a su país para completar el proceso en un consulado estadounidense?

Según los expertos, otra consulta que está surgiendo con mayor frecuencia es si el solicitante enfrenta algún impedimento que le impida volver a su país de origen mientras espera una decisión sobre su caso.

Aunque las preguntas pueden parecer simples, especialistas consideran que reflejan un cambio importante en la forma en que las autoridades evalúan ciertas solicitudes. La razón es que la legislación permite tramitar el ajuste de estatus dentro de Estados Unidos, por lo que antes no era común que los funcionarios pidieran explicaciones detalladas sobre esa decisión.

La propuesta plantea incorporar información adicional en los formularios y entrevistas migratorias. Entre los puntos que estarían bajo revisión aparecen los nombres de usuario utilizados en redes sociales, cuentas activas en plataformas digitales y otros datos que permitan contrastar la información entregada por cada solicitante.

Las autoridades estadounidenses consideran que estas verificaciones facilitarían la detección de inconsistencias, posibles casos de fraude o situaciones que requieran un análisis más profundo antes de aprobar una residencia permanente.

¿Por qué Estados Unidos quiere revisar más información de los solicitantes?

El endurecimiento de los controles migratorios responde a una política que busca fortalecer los mecanismos de seguridad dentro de los distintos procesos administrados por las autoridades estadounidenses.

Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, varias decisiones han apuntado a incrementar las verificaciones en trámites migratorios, permisos de permanencia y solicitudes de residencia. Bajo ese enfoque, la revisión de perfiles digitales aparece como una herramienta adicional para evaluar cada caso.

Especialistas recomiendan a los solicitantes mantener actualizada y consistente toda la información suministrada durante el proceso, ya que cualquier diferencia entre los documentos presentados y los registros públicos podría derivar en solicitudes adicionales de información o en demoras dentro del expediente.

¿Qué otros cambios migratorios preocupan a quienes buscan residencia en EE. UU.?

La propuesta sobre nuevas preguntas llega en medio de otros ajustes que han despertado inquietud entre abogados migratorios y organizaciones que acompañan a extranjeros en Estados Unidos.

Uno de los puntos que más atención concentra es la intención de fortalecer los procesos consulares y aumentar los controles para quienes aspiran a establecerse de manera permanente en el país. Diversos sectores consideran que estas modificaciones podrían alargar algunos procedimientos y elevar el nivel de exigencia para obtener la residencia.

Aunque varias de las medidas continúan en discusión, expertos coinciden en que la tendencia actual apunta hacia procesos migratorios más estrictos y con mayores herramientas de verificación para quienes buscan acceder a beneficios permanentes dentro de Estados Unidos.

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