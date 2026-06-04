El gobierno de Estados Unidos sigue de cerca los señalamientos relacionados con una presunta operación de compra de votos de cara a la segunda vuelta presidencial en Colombia. La atención estaría centrada en posibles movimientos que involucrarían a dirigentes políticos, casas de cambio y entidades financieras.

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La administración del presidente Donald Trump evalúa medidas contra las personas que resulten vinculadas a este tipo de prácticas, consideradas una amenaza para la transparencia electoral.

Christopher Landau, subsecretario de Estado, aseguró que una de las sanciones podría ser el retiro de las visas para ingresar a ese país. “Aquellos tentados a socavar o manipular el proceso democrático, ya sea comprando votos o de cualquier otra manera, están advertidos de que están poniendo en riesgo sus visas y las de sus familias. ¡Por algo me llaman El Quitavisas!”, escribió Landau a través de su cuenta de X.

Las denuncias bajo observación apuntan principalmente a tres ciudades del Caribe colombiano: Barranquilla, Cartagena y Sincelejo, donde estaría concentrado el monitoreo de las autoridades norteamericanas.

Por ahora, no se han revelado nombres de personas o entidades específicas bajo investigación. Sin embargo, el seguimiento internacional aumenta la presión sobre el proceso electoral colombiano a pocos días de que los ciudadanos acudan nuevamente a las urnas para elegir al próximo presidente del país.

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