Terminó la cuenta regresiva. En menos de 24 horas, el balón rodará en el estadio Azteca de Ciudad de México para el primer partido del Mundial entre la Selección de México y la Selección de Sudáfrica.

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De hecho, en la capital de este país ya se están tomando todas las precauciones para que tanto en este encuentro como en el resto del Mundial las cosas salgan de la mejor manera posible, teniendo en cuenta que se han presentado temas como protestas y mucho más.

Ahora, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, hizo unas recomendaciones para este jueves 11 de junio, día de la inauguración del Mundial, para que no haya trancones ni problemas en la movilidad ni la seguridad alrededor del estadio.

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De hecho, lo más llamativo es que la presidenta expidió un decreto en el que ordena que todo el sector público federal debe tener teletrabajo, con la idea de que no haya tantas personas en las calles y así se maneje bien la movilidad y demás.

“Las dependencias deberán privilegiar el uso de tecnologías de la información y comunicación como trabajo a distancia y teletrabajo en las oficinas del sector público con sede en la Ciudad de México”, explicó el gobierno de México.

Por su parte, también anunció que los colegios no tendrán clases ni en escuelas públicas ni privadas, por lo que los niños también podrán permanecer en sus hogares.

Finalmente, le aconsejó al sector privado y social que aquellas actividades administrativas no esenciales también se puedan llevar a cabo de forma virtual.

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A qué hora es el primer partido del Mundial

Lo cierto es que en Ciudad de México se espera un gran movimiento por el primer partido del campeonato, que será a partir de las 2:00 de la tarde entre México y Sudáfrica. Antes de esto, será la ceremonia de inauguración con artistas de talla mundial como Shakira y J Balvin.

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