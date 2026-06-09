En Atlético Nacional hay tristeza porque este lunes, 8 de junio, el equipo cayó en la final de la Liga BetPlay, pues aunque ganó el compromiso de vuelta por 1-0, debido al 0-3 sufrido en el juego de ida se quedó sin la posibilidad de sumar un nuevo título a su palmarés.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Rompieron con piedra la cabina de Win Sports en final Nacional vs. Junior y comentarista fue herido)

De hecho, hubo un momento muy importante y fue que cuando el compromiso ya lo iba ganando el conjunto antioqueño, el VAR llamó al juez central para que revisara un penalti por falta cometida a Alfredo Morelos, lo cual hubiera dejado el encuentro 2-0 y hubiera apretado el marcador.

Sin embargo, el mismo delantero fue el encargado de rematar y mandó el balón a un lado de la portería. Esta fue la ejecución:

Lee También

¡EL PENAL LO ERRÓ ALFREDO MORELOS Y SEGUIMOS 1-0! El remate del delantero se fue desviado y se salva Junior. #LAFINALxWIN 🟢⚽🦈 pic.twitter.com/K1AUoWjH6m — Win Sports (@WinSportsTV) June 8, 2026

Debido a esta situación, muchos aficionados, bastante molestos por perder el título, comenzaron a pedir la salida de muchos jugadores, incluido claramente el delantero que no tuvo una temporada tan regular como en los anteriores campeonatos.

Hasta cuándo tiene contrato Alfredo Morelos

Sin embargo, eso no es sencillo que ocurra, puesto que el delantero aún tiene mucho tiempo con el cuadro antioqueño justamente por la renovación que hizo a inicios de este año.

Tal como está publicado en Transfermarkt, el delantero de 29 años tiene contrato con Nacional hasta diciembre de 2028, recordando que en un principio estaba a préstamo de Santos, pero luego de un problema que hubo con el equipo brasileño, Morelos negoció casi como agente libre con Nacional y firmó este vínculo.

“La negociación fue directa con el jugador. Morelos y su agente de representación tienen que entrar a pelear el tema de los sueldos que no le cumplían. El caso se llevó a la Fifa”, explicó en su momento la periodista Pilar Velásquez.

Sin embargo, más allá de esto, para nadie es un secreto que este no fue un buen semestre para Nacional, puesto que más allá de que hubo buena nómina y se terminó primero en el todos contra todos, cayó de forma anticipada en Copa Sudamericana y se quedó sin título en la Liga BetPlay.

(Ver también: Nacional les devolverá lo de las boletas de la final a los hinchas, luego del 3-0 vs. Junior)

Por eso, se espera que desde la dirigencia del club se hagan cambios importantes, comenzando por el técnico, pues Diego Arias no seguirá en su puesto y ya se evalúan opciones pensando en el segundo semestre.

* Pulzo.com se escribe con Z