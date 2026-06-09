Luego de la dura derrota de Atlético Nacional en la final de la Liga BetPlay frente a Junior de Barranquilla, una de las voces que no se escondió fue la de Alfredo Morelos. El delantero, protagonista de una de las jugadas más determinantes de la serie, asumió la responsabilidad tras fallar un penalti en el partido de vuelta.

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El atacante, visiblemente afectado, habló con franqueza sobre lo ocurrido y dejó claro que no evade el momento difícil. “A veces la vida no es perfecta. Hoy me tocó errar, no se nos da el penalti y hubiera sido diferente la serie, pero bueno, dar la cara ante todo”, expresó en zona mixta.

Sus palabras llegan en medio de un ambiente de frustración para Nacional, que necesitaba una remontada luego del resultado adverso en la ida. El penal fallado por Morelos representaba una oportunidad clave para cambiar el rumbo de la final, por lo que su error terminó teniendo un peso significativo en el desenlace del título.

Lejos de excusarse, el delantero insistió en asumir las consecuencias deportivas del fallo. “No importa lo que hablen, lo que digan, no pasa nada, hay que seguir, la vida sigue y esto no nos va a hacer los peores. Este es el club número uno de Colombia”, agregó, defendiendo además la grandeza del equipo ‘verdolaga’.

Acá, las palabras de Morelos:

👀🔥"PERDER UN PARTIDO O ERRAR UN PENAL NO TE HACE EL PEOR JUGADOR, CON LA FRENTE EN ALTO VOY A ASUMIR LA RESPONSABILIDAD": Alfredo Morelos, delantero de Nacional 😶El 9 de Nacional habló sobre lo que significó el fallo del penal 📻💻#ElVbarCaracol ¡SIEMPRE EN VIVO! pic.twitter.com/ND1Xj9laNq — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) June 9, 2026

El atacante también envió un mensaje de resiliencia tanto a sus compañeros como a la hinchada.

“Errar hace parte de la vida. Eso me enseña más como futbolista y me ayuda a crecer más. Eso no me hace el peor jugador, pero con la frente en alto voy a asumir toda la responsabilidad”, afirmó el atacante, dejando ver una postura autocrítica.

Morelos también reconoció el impacto emocional que deja una final perdida y anticipó días complejos en lo personal. “Ahorita voy a estar con mi familia, van a ser semanas difíciles, pero bueno, para adelante”, comentó.

Además, tuvo un gesto directo hacia el grupo, al ofrecer disculpas por la acción que pudo cambiar la historia del partido. “En lo personal, pedirle disculpas al grupo”, dijo, en una declaración que evidencia su compromiso con el equipo.

Las palabras de Morelos reflejan el golpe que significó para Nacional quedarse sin el título, pero también dejan ver un mensaje de responsabilidad individual en un deporte colectivo.

Mientras Junior celebra una nueva estrella, en Nacional comienza el proceso de reflexión. Y en medio de ese análisis, la figura de Morelos queda marcada por un penal fallado, pero también por haber dado la cara en uno de los momentos más difíciles de la temporada.

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