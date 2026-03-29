Este domingo, 29 de marzo, Atlético Nacional visitó al Deportivo Pasto en el estadio Libertad en medio de un momento bastante tenso que vive el club, puesto que venía de perder con Cruz Azul de México en Estados Unidos por goleada y eso tenía muy molestos a los hinchas del conjunto antioqueño.

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Sin embargo, el regreso a la liga colombiana fue mejor de lo esperado, ya que venció al conjunto ‘Volcánico’ por 1-2 gracias a los goles de Alfredo Morelos y Juan Manuel Rengifo, teniendo en cuenta que había descontado Andrey Estupiñán.

Así fueron los goles:

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🟢 ¡Atlético Nacional se quedó con el liderato de #LALIGAxWIN! 💥 Los ‘verdolagas’ le ganaron 2-1 a Pasto con goles de Morelos y Rengifo y se quedaron con el duelo por la primera posición de #LALIGAxWIN 👉 Atlético Nacional llegó a los 30 puntos. pic.twitter.com/u4jZVtIomc — Win Sports (@WinSportsTV) March 30, 2026

Ahora, más allá del resultado que al final le dio la clasificación al equipo antioqueño a las finales con varios partidos de anticipación, hubo una jugada en particular que llamó la atención, ya que se armó un rifirrafe entre el delantero Alfredo Morelos y el técnico del Pasto, Jonathan Risueño.

Y es que sobre el minuto 67, Morelos fue a buscar un balón sobre la banda, ahí cerca al banco de suplentes del Pasto, por lo que terminó impactando al técnico y se armó el problema.

Sin embargo, por más de que muchos criticaron al delantero, la realidad es que en la repetición se ve que el técnico es el que sale de su lugar y se le acerca al delantero, incitando al golpe.

Esta fue la jugada en cuestión:

¡Tensión en el partido! ¡Choque accidental entre Alfredo Morelos y Risueño! #LALIGAxWIN pic.twitter.com/4o2JRPeKri — Win Sports (@WinSportsTV) March 30, 2026

Por más de que hubo encaramientos y demás, el árbitro no sacó tarjetas rojas por esta situación, por lo que el juego siguió y Nacional consiguió los tres puntos.

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De esta manera, Nacional se ubica en la primera posición del campeonato con 30 puntos, por lo que aseguró su clasificación a las finales del campeonato con varias jornadas de antelación.

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