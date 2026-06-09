El Mundial 2026 sigue sumando polémicas y ahora una nueva situación encendió las alarmas en el entorno del fútbol internacional. El exjugador inglés Ian Wright lanzó fuertes críticas contra la organización del torneo y aseguró que la próxima Copa del Mundo se está convirtiendo en un verdadero “Mundial del caos”.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Otro curioso cambio que habrá en el Mundial 2026 y llama la atención; todo será diferente ahora)

Sus declaraciones se dieron luego de conocerse que al árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan le fue negada la entrada a Estados Unidos, situación que lo dejó automáticamente por fuera del certamen organizado por la Fifa.

El juez africano iba a hacer historia al convertirse en el primer ciudadano de Somalia en arbitrar un Mundial, pues había sido escogido dentro del grupo oficial de 52 árbitros seleccionados para la competencia que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Lee También

Sin embargo, las restricciones migratorias impuestas por el gobierno estadounidense terminaron afectando directamente su participación. Somalia hace parte de los países cuyos ciudadanos tienen prohibiciones de ingreso a territorio norteamericano desde junio del año pasado.

La situación provocó la reacción inmediata de Wright, histórico delantero del Arsenal y referente del fútbol inglés, quien publicó un video en Instagram cuestionando duramente todo lo que viene ocurriendo alrededor de la Copa del Mundo.

“Cada pocas horas aparece una noticia nueva: aficionados a los que se les niega la entrada, jugadores a los que se les niega la entrada, oficiales, periodistas y ahora árbitros”, afirmó el exfutbolista.

Aunque en algunos momentos habló entre risas, Wright dejó claro que el tema le parece grave y preocupante. Según él, el Mundial más grande de la historia —que además estrenará nuevo formato con 48 selecciones— se está llenando de problemas antes siquiera de arrancar.

Además de las restricciones migratorias, el inglés también criticó el costo que tendrán los partidos y todo lo relacionado con el torneo.

“Las entradas son carísimas, las más caras de la historia; el alojamiento cuesta muchísimo y el transporte está por las nubes”, comentó.

Big up, Uncle Ian Wright for speaking up, and he’s 100% correct. Look how Qatar got dragged when they were hosting the World Cup. pic.twitter.com/9yLFw2QsZX — Mukhtar (@I_amMukhtar) June 9, 2026

Las palabras de Wright conectaron rápidamente con miles de aficionados en redes sociales, especialmente porque desde hace meses se vienen reportando dificultades con permisos de ingreso, trámites de visa y costos para los hinchas que sueñan con asistir al campeonato.

Incluso, el exdelantero aseguró sentir tristeza por los aficionados estadounidenses que llevan años esperando un evento de esta magnitud.

“Qué vergüenza debe ser para ellos. Este es un Mundial de caos y quien lo gane tendrá que sobrevivir a un caos tremendo”, agregó.

Por su parte, la Fifa confirmó oficialmente que Omar Artan quedó excluido del Mundial 2026 y aclaró que no tiene control sobre las decisiones migratorias de los países anfitriones.

“La Fifa no participa en los procesos de inmigración del país anfitrión, incluidas las adjudicaciones de visas”, señaló el organismo.

(Ver también: Mundial 2026: importante advertencia para hinchas colombianos que irán a Estados Unidos, México y Canadá)

La polémica aparece justo cuando crece la expectativa por una Copa del Mundo que promete romper récords en asistencia, sedes y cantidad de partidos, pero que también empieza a generar preocupación por las condiciones logísticas y migratorias que rodearán el evento más importante del fútbol.

* Pulzo.com se escribe con Z