La Fifa ha introducido una nueva iniciativa comercial para el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. A través del programa ‘Super Shoutout’, los aficionados pueden pagar para que su nombre y país aparezcan en las pantallas gigantes de los estadios durante la fase de grupos del torneo.

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Según The New York Times, el costo de cada ‘shoutout’ es de 79 dólares estadounidenses (precio promocional; el regular es de 99 dólares, sin incluir impuestos). Es decir, unos 283.000 pesos colombianos aproximadamente.

Los usuarios pueden adquirir hasta un máximo de cuatro por pedido. La plataforma permite seleccionar entre los 72 partidos de la fase de grupos, eligiendo el encuentro y el equipo que se apoya. La venta se realiza a través del sitio oficial fanspotlight.fifa.com.

Aunque la publicidad inicial sugiere que el nombre aparecerá “durante el partido” y “en el momento justo”, los términos y condiciones aclaran que los ‘Super Shoutouts’ se mostrarán durante el pre-partido y no durante el juego en vivo. La disponibilidad es limitada, se procesa por orden de llegada y ni la duración exacta ni la ubicación precisa en la pantalla están garantizadas.

Además, la visualización está destinada principalmente a la experiencia dentro del estadio y no se garantiza su transmisión por televisión, redes digitales u otros medios.

Es importante aclarar que quienes acceden a este servicio no tienen control sobre el momento exacto en el que aparecerá su nombre, ni pueden personalizar libremente el contenido del mensaje. Tampoco se trata de un espacio exclusivo: las menciones suelen aparecer agrupadas junto a otros aficionados dentro de dinámicas previamente establecidas por la organización del evento.

Los ‘shoutouts’ se retiran de la venta 72 horas antes del partido y el cargo a la tarjeta de crédito se hace solo después de la aprobación por parte de la Fifa, que se reserva el derecho discrecional de aceptar o rechazar las solicitudes. El sistema filtra lenguaje inapropiado al ingresar el nombre.

Esta iniciativa se enmarca en el contexto de un Mundial que ha abierto un debate por sus precios. Las entradas para algunos partidos han alcanzado cifras elevadas, y organizaciones de hinchas han criticado lo que consideran una comercialización excesiva del evento.

La Fifa, por su parte, ha defendido sus estrategias argumentando que los ingresos se reinvierten en el desarrollo del fútbol a nivel global y que los precios responden al mercado norteamericano.

¿Cómo funciona el proceso de compra?

Los interesados deben ingresar al sitio oficial, seleccionar el partido deseado, indicar el equipo que apoyan, elegir la cantidad de ‘shoutouts’ (máximo 4) e ingresar su nombre y país.

Es necesario revisar detalladamente los términos de privacidad y condiciones antes de confirmar la orden. La Fifa enfatiza que se trata de una experiencia ‘live in-stadium’, es decir, orientada a quienes asistan al partido en el estadio.

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