La Selección Colombia ya tiene definido el lugar donde concentrará durante el Mundial 2026. El complejo destaca por su infraestructura deportiva, diseño inspirado en Jalisco y espacios pensados para el alto rendimiento.

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(Vea también: Mundial 2026: importante advertencia para hinchas colombianos que irán a Estados Unidos, México y Canadá)

A medida que se acerca el inicio del Mundial 2026, comienzan a conocerse más detalles sobre la logística de las selecciones participantes. En el caso de Colombia, uno de los aspectos que genera expectativa es el lugar donde trabajará el equipo durante su estancia en México, país que albergará parte del torneo junto con Estados Unidos y Canadá.

La base elegida por la Tricolor cuenta con instalaciones modernas y fue diseñada para ofrecer condiciones óptimas de entrenamiento, recuperación y concentración para los futbolistas.

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Una sede inspirada en la identidad de Jalisco

Uno de los aspectos que más llama la atención del complejo es su arquitectura. El lugar fue construido utilizando ladrillos exclusivos y una paleta de colores que busca representar la identidad cultural de Jalisco.

Además, incorpora senderos sombreados, patios interiores y amplias zonas verdes con especies nativas de la región, una característica que también permite reducir el consumo de agua y hacer más eficiente el mantenimiento del espacio.

La apuesta combina funcionalidad deportiva con elementos propios de la tradición mexicana, creando un entorno pensado para largas concentraciones de equipos de alto nivel.

Cómo es el campamento en el que se quedará Colombia

Más allá de las canchas de entrenamiento, la sede cuenta con instalaciones enfocadas en el desarrollo integral de los deportistas. Entre sus espacios se destacan un pabellón femenino y las instalaciones del Colegio Orlegi, un proyecto orientado a la formación de futbolistas desde categorías juveniles hasta procesos de alto rendimiento.

La infraestructura busca conectar las etapas de formación con la élite competitiva, permitiendo que atletas de diferentes edades compartan metodologías y recursos especializados.

El lugar donde Colombia preparará su sueño mundialista

La elección de esta sede responde a la necesidad de contar con un entorno que combine comodidad, tecnología deportiva y privacidad durante una de las competencias más importantes del planeta.

Mientras la Selección Colombia afina los últimos detalles antes de su participación en el Mundial 2026, el complejo aparece como una de las piezas clave en la preparación del equipo para afrontar el desafío internacional.

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