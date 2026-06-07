Mientras toda Colombia estaba pendiente de la despedida de la Selección rumbo al Mundial de 2026, una mujer también se robó parte de la atención en redes sociales. Se trata de Andrea Botero Gómez, la piloto que hizo parte de la tripulación encargada de transportar al combinado nacional hacia la cita más importante del fútbol mundial.

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La joven, oriunda de Sincelejo, Sucre, integró el vuelo de Avianca que llevó a los jugadores, el cuerpo técnico y toda la delegación colombiana en un viaje cargado de ilusión para millones de aficionados.

Tras conocerse su participación en este recorrido, cientos de usuarios comenzaron a buscarla en redes sociales y a comentar sus publicaciones. Muchos destacaron no solo su trayectoria profesional, sino también su físico.

La propia Andrea compartió un mensaje en su cuenta de Instagram que rápidamente comenzó a circular entre los seguidores de la Selección Colombia.

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“Orgullosa de representar a Avianca y de hacer parte de la despedida de nuestra Selección Colombia rumbo al Mundial. Hoy llevamos mucho más que un equipo: llevamos los sueños y la ilusión de todo un país. ¡Muchos éxitos y vamos Colombia!”, escribió la piloto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Andrea Botero Gomez (@andrea.boterog)

Su publicación recibió cientos de reacciones de usuarios que la felicitaron por formar parte de un momento importante para el deporte colombiano y para su carrera profesional. Incluso, algunos seguidores aseguraron que ella terminó convirtiéndose en una de las protagonistas inesperadas de la despedida mundialista.

La historia de Andrea Botero también ha despertado orgullo en la región Caribe. Desde Sincelejo han destacado que una profesional de la ciudad haya sido elegida para una misión tan especial y simbólica para el país.

Estas son algunas de las fotografías que ella ha compartido en sus redes sociales:

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